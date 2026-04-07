竹田慈后宮巡香抵馬公 前後任三位市長難得同框見證

屏東竹田鄉慈后宮「陪吾走一段」，出現難得三任馬公市長同框畫面。（馬公市公所提供）

屏東縣竹田鄉慈后宮年度「陪吾走一段」澎湖巡香活動，4月6日至9日展開4天3夜行程。首日於七美鄉展開巡香，今（7）日上午行經望安鄉，下午抵達馬公市，依序進行本島參香行程，沿途信眾隨香參與，整體過程平順。

此次巡香由慈后宮宮主徐建中率領主任委員徐澄浩、副主任委員鄭午華、爐主呂東遠及委員、香燈腳信眾一行來澎，依循既定路線巡訪各地宮廟。活動自離島出發，串聯七美、望安，並進入馬公市區，後續預計前往西嶼、白沙及湖西等地，完成澎湖「五鄉一市」巡香路線，延續宮廟間長年累積的往來情誼。

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馬公市長黃健忠應邀參與馬公段行程，於南甲海靈殿接力擔任「勇轎手」，徒步護送媽祖鑾轎「鳳凰號」前往北甲北辰宮。行程途中一度降下短暫陣雨，隨後雨勢轉停，隊伍未曾停步，沿街隨香人潮持續前行。黃健忠已連續第3年參與巡香活動，前2年以揹轎方式隨行，今年改以扛轎護駕，配合坐轎形式進行，整體儀程穩定順暢。

隊伍抵達北甲北辰宮後，包括前市長蘇崑雄、前市長葉竹林與現任市長黃健忠同場參香，跨越約20年時序，形成地方少見的同框畫面，也為此次巡香活動留下珍貴見證。

黃健忠表示，宗教活動長期是地方生活的一部分，此次巡香行程由離島延伸至本島，串聯各鄉市宮廟，讓不同區域之間維持互動，也讓民眾有機會實際參與傳統文化，感受在地信仰的連結。巡香活動後續將持續推進至西嶼、白沙及湖西等地，並完成相關駐駕與回鑾安排。

馬公市長黃健忠擔任勇轎手，扛轎走一段。（馬公市公所提供）

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