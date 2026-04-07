為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹田慈后宮巡香抵馬公 前後任三位市長難得同框見證

    2026/04/07 19:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    屏東竹田鄉慈后宮「陪吾走一段」，出現難得三任馬公市長同框畫面。（馬公市公所提供）

    屏東竹田鄉慈后宮「陪吾走一段」，出現難得三任馬公市長同框畫面。（馬公市公所提供）

    屏東縣竹田鄉慈后宮年度「陪吾走一段」澎湖巡香活動，4月6日至9日展開4天3夜行程。首日於七美鄉展開巡香，今（7）日上午行經望安鄉，下午抵達馬公市，依序進行本島參香行程，沿途信眾隨香參與，整體過程平順。

    此次巡香由慈后宮宮主徐建中率領主任委員徐澄浩、副主任委員鄭午華、爐主呂東遠及委員、香燈腳信眾一行來澎，依循既定路線巡訪各地宮廟。活動自離島出發，串聯七美、望安，並進入馬公市區，後續預計前往西嶼、白沙及湖西等地，完成澎湖「五鄉一市」巡香路線，延續宮廟間長年累積的往來情誼。

    馬公市長黃健忠應邀參與馬公段行程，於南甲海靈殿接力擔任「勇轎手」，徒步護送媽祖鑾轎「鳳凰號」前往北甲北辰宮。行程途中一度降下短暫陣雨，隨後雨勢轉停，隊伍未曾停步，沿街隨香人潮持續前行。黃健忠已連續第3年參與巡香活動，前2年以揹轎方式隨行，今年改以扛轎護駕，配合坐轎形式進行，整體儀程穩定順暢。

    隊伍抵達北甲北辰宮後，包括前市長蘇崑雄、前市長葉竹林與現任市長黃健忠同場參香，跨越約20年時序，形成地方少見的同框畫面，也為此次巡香活動留下珍貴見證。

    黃健忠表示，宗教活動長期是地方生活的一部分，此次巡香行程由離島延伸至本島，串聯各鄉市宮廟，讓不同區域之間維持互動，也讓民眾有機會實際參與傳統文化，感受在地信仰的連結。巡香活動後續將持續推進至西嶼、白沙及湖西等地，並完成相關駐駕與回鑾安排。

    馬公市長黃健忠擔任勇轎手，扛轎走一段。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠擔任勇轎手，扛轎走一段。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播