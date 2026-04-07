桃園三級棒球好棒棒！市府發304萬獎勵金 13校430選手獲表揚

桃園三級棒球好棒棒！市長張善政（中）頒發獎勵金給績優各校。（記者李容萍攝）

桃園市政府教育局今（7）日在中壢區舉辦「桃園市三級棒球績優隊伍表揚活動」，頒獎表揚13所學校、430位表現優異的棒球選手，市長張善政蒞會大陣仗頒獎，並勉勵選手持續精進，未來在運動及升學都能發光發熱。

桃園市三級棒球近年戰績亮眼，去年下半年全國賽事捷報頻傳。在青棒方面，平鎮高中勇奪「第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽」、「114學年度高中棒球聯賽鋁棒組」及「木棒組」等3座冠軍，此外，北科附工、壽山高中與大溪高中亦挺進鋁棒組八強；國中組部分，新明國中已寫下連續10年蟬聯聯賽八強的輝煌紀錄，更在全國118支強勁的隊伍中脫穎而出，奪下國中聯賽硬式組全國第6名。

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軟式組方面，由新明國中與龜山國中分別獲得全國第5名與第6名；少棒組表現同樣優異，由龜山、中平、大勇、仁善及龍安國小5校組成的桃園市少棒聯隊，於去年底「第13屆花蓮臺彩威力盃」勇奪全國亞軍。

教育局為鼓勵選手們再創佳績，依「桃園市高級中等以下學校參加國內體育競賽獎勵金暨培訓補助金發給要點」，針對上述績優表現核發獎勵金與培訓補助金共發放304萬餘元，期盼持續完善三級銜接培育制度，做選手最堅強的後盾。

張善政表示，桃園長期深耕三級棒球，在學校、教練與家長共同努力下，選手培育體系日益完善，近年桃園各級學校於全國賽事屢創佳績，展現紮實訓練成果，且多位優秀選手畢業後進入職棒發展，持續為桃園爭光，帶動整體棒球實力持續提升，市府勉勵選手持續精進，未來在運動及升學都能發光發熱；市府將持續積極投入資源，完善培訓環境，支持選手生涯的全面發展。

包括市議員舒翠玲、市府教育局長劉仲成、體育局長許彥輝、平鎮高中校長許唐敏、新明國中校長李孟憲、大園國中校長楊震秋、中平國小校長賀彩利、仁善國小校長林繼鴻、壽山高中校長黃華彩、桃園市棒球總顧問張滄彬、桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世及各獲獎隊伍均出席活動。

桃園三級棒球好棒棒！市長張善政（中）頒發獎勵金給績優各校。（記者李容萍攝）

桃園三級棒球好棒棒！市長張善政（中）頒發獎勵金給績優各校。（記者李容萍攝）

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