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    首頁 > 生活

    訪查台南76攤商、2塑膠袋工廠 南檢：嚴防不法大量囤貨

    2026/04/07 18:33 記者王俊忠／台南報導
    台南地檢署主任檢察官錢鴻明（中著白襯衫者）向製造業者瞭解塑膠袋供應狀況。（台南地檢署提供）

    台南地檢署主任檢察官錢鴻明（中著白襯衫者）向製造業者瞭解塑膠袋供應狀況。（台南地檢署提供）

    台南地檢署於清明節連假期間持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，由民生犯罪組主任檢察官錢鴻明率警方到市場探訪、並指揮南市調查處調查官查訪南市76處攤商，即時掌握市場動態，防範不法囤積塑膠製品與哄抬價格情形發生；今（7）日，錢鴻明再偕警方、市府到新營區2家塑膠袋製造工廠查訪，未發現大量囤積貨物情形。

    南檢檢察長鍾和憲於清明連假結束，再指示錢鴻明於今（7）日率同台南市警局刑警大隊偵一隊與南市府經濟發展局，依據先前查訪零售業者所獲資訊，前往南市新營工業區內2家塑膠袋製造業者查訪，發現現場業者生產線均正常運作中，產製的成品包裝完成、待貨車及物流業者出貨，業者工廠倉庫內尚無大量囤積貨物情形。

    錢鴻明再向製造工廠業者宣導，若意圖抬高交易價格而刻意囤積民生必需品者，可能會涉犯刑法第251條妨害農工商等罪嫌。南檢襄閱主任檢察官李駿逸也強調，儘管民生物品價格波動因素眾多，檢方仍會密切觀察、嚴防人為惡意操作，任何違法囤積貨物之舉，均將迅速啟動偵查，以穩定民生供應為目標，全力守護交易公平。

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