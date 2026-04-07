防哄抬！苗檢連假查囤積 溯源上游工廠揪不法

苗檢主任檢察官白惠淑與警、調、苗縣府等，今再進行聯合訪查，確認有無哄抬價格或囤積之情事。（圖由苗栗地檢署提供）

為落實行政院穩定物價政策，並因應近期原物料波動引發之市場疑慮，苗栗地檢署持續聯合訪查、清明連假不間斷，關注與掌握市場動態，今（7）日下午再度溯源上游工廠，以利有效防杜不法。

苗栗地檢署於2日，已由主任檢察官白惠淑會同相關單位人員前往苗栗市黃昏市場進行聯合訪查，並於清明假期不間斷，指揮檢察事務官、法務部調查局苗栗縣調查站連續多日實地訪查，確保即時獲取囤積哄抬等不法情資，以利追查。

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今（7）日下午，苗檢再度啟動「查緝民生犯罪聯繫平臺」，由白惠淑與苗栗縣警察局刑事警察大隊副大隊長胡敦棣、通霄警分局長蘇立琮、法務部調查局苗栗縣調查站組長楊樹源、苗栗縣政府消保官王德基、苗栗縣政府工商發展處工商科長楊馥亘等人，就連日訪查彙整之上游工廠，進行聯合訪查，確認有無哄抬價格或囤積之情事。

苗栗地檢署表示，聯繫平臺將就此次訪查所獲，持續關注與掌握市場動態，以採取必要之作為。而為有效防杜不法，平臺也將持續運作不間斷，如發現業者涉有囤積、操縱價格或違反公平交易法等情事，除由主管機關依法作為外，如涉刑事責任，苗檢也將立即指揮警調單位展開偵辦，依法嚴懲，絕不寬貸。民眾如發現不法情資，請提出檢舉，檢舉專線電話0800007007。

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