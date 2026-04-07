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    屏東明正國中科學社團有成 蔡濟丞錄取雄科班 115學年將設資優班

    2026/04/07 18:50 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣立明正國中學生蔡濟丞（中）錄取雄科班，校長林俊傑（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣立明正國中學生蔡濟丞（中）錄取雄科班，校長林俊傑（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣立明正國中以社團性質成立的科學班，提供有興趣的學生加深加廣的學習，從七年級起即加入明正科學班的蔡濟丞打下紮實基礎，今年從激烈競爭中，錄取高雄中學科學班；明正國中下學年（115學年度）將新設學術性向資優班，通過語文類、數理類資優鑑定者均收。

    蔡濟丞擁有原住民血統，此次以一般生的原始分數即錄取雄科班，他表示，讀書方法就是有空的時候看教材、練題目，尤其老師講過的重點，重要的要多看幾遍，錯的題目再重新寫過5到6遍，平常有補習，有空也會跟朋友打籃球等球類運動，未來希望自己越來越好，高中、大學等都好好念，對數學特別有興趣，感謝老師們的教導，未來應該會朝工程師等方面發展。

    教師王相川表示，明正科學班本質是社團，七年級通過校內鑑定後，即會安排一系列課程，從最基本的科學研究方法，到加深加廣課程，訓練學生可以獨立做研究，從找題目開始、設計規劃實驗，老師從旁協助學生把自己的研究轉化成科展作品，參加每年屏縣科展比賽，除了原本社團課會安排程式設計等活動，也會帶領學生走訪合歡山、浸水營古道，帶給學生的不是只有在室內的科學，而是可從日常生活、室外活動中得到更多啟發。

    明正國中校長林俊傑表示，115學年度屏縣府核准明正國中成立學術性向資賦優異班，同時包含數理資優、語文資優兩類的學生，只要通過屏縣府主辦的鑑定，即可加入。

    屏縣今年共有3人錄取雄科班，除了明正國中蔡濟丞，還有中正國中蔡竣翔、蘇上哲。

    明正國中教師王相川（左）指導蔡濟丞（右）進行物理實驗。（記者羅欣貞攝）

    明正國中教師王相川（左）指導蔡濟丞（右）進行物理實驗。（記者羅欣貞攝）

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