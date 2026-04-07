新竹白牌車跨區載客 收120元車資被取締挨罰10萬

新竹區監理所日前會同警察機關，在新竹縣湖口鄉執行聯合稽查勤務，查獲1輛自用小客車違規從事載客服務。（新竹區監理所提供）

新竹區監理所今天表示，林姓汽車駕駛未依規定辦理汽車運輸業登記，卻違規從新豐火車站載運乘客前往湖口鄉，向乘客收取120元車資被聯合稽查取締，涉違反運輸業相關規定，將依法裁罰10萬元。

新竹區監理所表示，日前會同警察機關，在新竹縣湖口鄉執行聯合稽查勤務，查獲1輛自用小客車違規從事載客服務。經查該車輛由新豐火車站載運乘客前往湖口鄉，未依規定辦理汽車運輸業登記，並與乘客合意收取車資，已涉違反運輸業相關規定。

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新竹區監理所表示，該駕駛人未具備合法職業駕駛資格，也未申請運輸業營業許可，違反《公路法》及《汽車運輸業管理規則》規定，依法裁罰10萬元，另因駕駛者駕照已遭逕行註銷，依規移置保管該車輛。

新竹區監理所所長孫榮德指出，依法從事載客營業的車輛，須完成相關營業登記及取得核准後方可上路營運。非法「白牌車」不僅欠缺必要的管理與保障，以本案來說，該白牌車駕駛人無合法持有駕照，影響乘客權益及安全甚鉅，且對合法業者造成不公平競爭，呼籲民眾切勿以身試法。

孫榮德強調，新竹區監理所將持續結合警察機關執行稽查作業，針對火車站等白牌車易出沒熱點加強稽查與取締，以維護運輸市場秩序及用路人安全。

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