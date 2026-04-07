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    首頁 > 生活

    高雄飆車噪音吵死人 環保局：去年罰1868件、今年4月執法祭新利器

    2026/04/07 18:44 記者王榮祥／高雄報導
    高市環保局4月將啟用全新類固定式噪音監測器。（環保局提供）

    高市環保局4月將啟用全新類固定式噪音監測器。（環保局提供）

    高雄大寮、大樹等區寬敞道路屢有飆車族耍帥，高分貝噪音讓附近住戶不堪其擾，環保局導入類固定式噪音監測器，4月底驗收完畢後，將正式啟用抓噪音車。

    高市議員黃飛鳳今質詢時指出，大樹區部分道路深夜時分屢有汽、機車飆速通過，製造刺耳噪音讓住戶受不了，部分長輩被吵醒後就很難入眠；市議員邱于軒也提到大寮林園區有類似情況，要求環保局啟動專案計畫處置。

    其實不只大樹、大寮等原高縣地區，原市區博愛、九如等較寬敞道路，晚間11至凌晨1點間，也常有疑似改裝車高速通過，嚴重打擾住戶安寧；博愛路飆車族甚至常在左營警分局前衝刺，不把警方放眼裡。

    環保局統計，去年整年度噪音稽查共開罰1868件，最高開罰金額3600元，開罰前二多行政區路段為前金區中華三路14件、鼓山區蓮海路11件。

    環保局指出，今年導入5套類固定式噪音監測器，相較普通移動式科技執法設備，增加防水功能、電池加大延長續航力，預計4月底前驗收完畢後將正式啟用。

    高市議員黃飛鳳（左）關切飆車族噪音擾民，環保局長張瑞琿答詢指4月會啟用類固定式噪音監測器。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃飛鳳（左）關切飆車族噪音擾民，環保局長張瑞琿答詢指4月會啟用類固定式噪音監測器。（記者王榮祥翻攝）

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