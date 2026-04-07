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    首頁 > 生活

    澎湖龍門觀音宮慈善會獲善款 實業家李啟聰年捐50萬助學濟急

    2026/04/07 18:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    龍門觀音宮慈善會，獲實業家李啟聰每年資助五十萬善款。（李啟聰提供）

    龍門觀音宮慈善會，獲實業家李啟聰每年資助五十萬善款。（李啟聰提供）

    澎湖縣實業家李啟聰年輕時離開家鄉創業，現事業有成退休之後，決定行有餘力回饋家鄉龍門，去年成立龍門觀音宮慈善會，並自資捐助50萬元拋磚引玉，作為善款運用，同時允諾自去年至2044年間，每年捐助50萬元，並簽下契約為憑，今年實現諾言捐贈50萬元。

    前Toyota 澎湖汽車保養廠老闆李啟聰，商場上征戰多年後，因自覺年事已高，於是把廠房轉租給高雄高都服務廠，高都是Toyota 汽車代理商，會對澎湖民眾提高服務品質，李啟聰才毅然與高都簽下長期租約，自己則退居幕後，享受悠閒退休生活。

    由於早年生活艱困，獲得不少貴人相助，退休後行有餘力的李啟聰，全心投入公益慈善事業，除參與諸多社服團體外，也年年大筆金錢捐獻，表現慷慨樂捐的精神。去年在他的號召下，在家鄉成立「龍門觀音宮慈善會」，並率先簽下長約，允諾自去年至2044年間，每年捐獻50萬元，共計1000萬元善款。

    湖西龍門觀音宮慈善會，去年由龍門實業家李啟聰出資成立，每年捐贈50萬元，其中10萬元固定捐給澎湖家扶中心，另外40萬元則分為2部分處理，一部分資金提供湖西國中小學獎助學金，另一部分則濟助急難家庭，全縣都可適用，讓觀音菩薩慈愛之心廣澤澎湖民眾。

    龍門觀音宮慈善會，每年都會聚會討論行善對象。（李啟聰提供）

    龍門觀音宮慈善會，每年都會聚會討論行善對象。（李啟聰提供）

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