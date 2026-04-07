靠行牌照費亂出價！台中計程車行喊到35萬 交通部出手修法了

車行不當收取靠行牌照費用，交通部已著手研擬相關對策方案。（記者黃宜靜攝）

近期交通部陸續接獲多起駕駛陳情，計程車行向駕駛不當收取靠行牌照費用，尤其台中地區最為嚴重高達35萬元；對此，交通部表示，已於3月24日發函要求地方，定期公布車行空車額、協助媒合外，也需檢討合理牌照數量，審查車行保留空車額的展期申請，也將修法明定靠行費收費基準及禁止不當收費預計上半年上路，違者可罰9千到9萬元，最重停止部分營業和許可證。

目前全台計程車約有10萬輛，已掛牌的有9.3萬，汰舊換新等待新車遞補的車牌空車額約近6千。在計程車營業上，車行才能以小客車載客營業，計程車駕駛人與車輛必須依法加入車行，並取得牌照才能載客。

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交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦說明，計程車牌照發放時是無價的，但發放後在車行手上卻將其變成有價，不當收取靠行牌照費用，經查，各縣市靠行牌照費用不同，舉例來說，因雙北牌照數量較多，費用1-4萬不等，有些縣市則是4-6萬、甚至10萬，其中台中市最讓人擔心，高達20-35萬。不只如此，除了掛牌費外，有些車行會用不同名目，讓計程車駕駛向特定公司貸款和買車。向駕駛巧立名目收取費用，或透過指定購車、貸款及保險等方式不當牟利方式。

胡廸琦指出，計程車主管機關為直轄市、公路局，其中約9成計程車集中在六都，民國87年（1998年）修正「公路法」，確立法規依縣市人口及使用道路面積比例發放計程車牌照，不過28年來多數地方公路主管機關長期未檢討合理牌照數量，導致市場供需失衡，且車行握有「空車額」，再加上資訊不對等的情況下，使新進駕駛人進入市場無從得知取得管道，被迫接受不合理的條件。

胡廸琦表示，交通部已於3月24日發函要求各公路主管機關，定期公布車行空車額，協助媒合有需要牌照的駕駛人，以加速車行釋出閒置空車額，並透過審議會機制，確實審查車行保留空車額的展期申請，及定期檢討轄區內計程車合理牌照數量。

至於交通部會進行相關法規修正作業，胡廸琦說，將修正「汽車運輸業管理規則」，明確禁止車行以不當牟利行為，並明定靠行費收費基準須提報公路主管機關登載網頁，使收費資訊透明化。

胡廸琦說明，修法預計今年上半年完成，尤其會先完成禁止不當收費、靠行費透明化和審議機制等，違者可罰9000元至9萬元，甚至停止部分營業和廢止許可證。

胡廸琦補充，另外，配合去年12月19日「公路法」第39條之1，修正放寬通用計程車牌照數量發放原則，未來藉由適度增加通用計程車牌照供給，並朝牌照需用即領、無用收回的方向進行管理；後續併同研議個人計程車牌照鬆綁機制及商用電動車推動計畫，檢討相關法規與管理機制，強化車隊管理，除提升無障礙運輸服務供給外，也扭轉車行過去將計程車牌照視為有價資產的錯誤認知。

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