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    首頁 > 生活

    新店清六食堂疑食物中毒 公所店長：全力配合調查

    2026/04/07 17:27 記者黃政嘉／新北報導
    新北便當店「清六食堂」疑爆發食物中毒，新北市衛生局派員到公所店稽查。（圖由新北市衛生局提供）

    新北便當店「清六食堂」疑爆發食物中毒，新北市衛生局派員到公所店稽查。（圖由新北市衛生局提供）

    疑新北便當店「清六食堂」疑爆發食物中毒，截至今午2點累計通報44人就醫，業者3家分店均已暫停營運。公所店的洪姓店長今受訪表示，很抱歉此次造成莫大困擾跟風波，第一時間已派人到醫院關心消費者，後續會持續追蹤，相關實材已提交衛生局送驗，全力配合衛生局調查。

    公所店的洪姓店長受訪表示，他很抱歉此次造成大家非常大的困擾跟風波，發生問題的第一時間，已馬上派人去醫院關心處理，跟客人留聯絡資料，後續有問題，都會繼續追蹤處理，目前還在整理這些資料，早上也透過LINE訂餐系統，3間分店在line的好友都有發公告出去，跟消費者說有發生問題都可聯繫他們。

    洪姓店長說，有些消費者可能年紀較大，不喜歡去醫院，想說去藥局拿個藥就好，已建議他們要去醫院做檢查，不要輕忽，相關醫療費用都會負責處理，相關實材已提交衛生局送驗，全力配合衛生局調查。

    衛生局說明，目前患者5人住院、7人留院觀察，當中新店耕莘1人住院、1人留院觀察，台北慈濟2人住院、6人留院觀察，萬芳醫院2人住院。

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