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    搶救台東海蝕陸地！太平溪疏濬土石堆海濱 盼陸地再「長」回來

    2026/04/07 17:34 記者黃明堂／台東報導
    從台東市太平溪疏濬出來的土石堆置在出海口南北兩岸養灘。（記者黃明堂攝）

    從台東市太平溪疏濬出來的土石堆置在出海口南北兩岸養灘。（記者黃明堂攝）

    台東市海岸近數十年來飽受海水侵蝕，陸地不斷消退，縣府利用從太平溪疏濬運出的土石，堆置海岸，盼讓陸地重新「長」回來，減緩侵蝕速度。

    台東市太平溪出海口南北兩岸的數公里海岸，深受海浪侵蝕威脅，經水利署第八河川分署近10餘年來堆置消波塊及石塊，北岸海濱公園的沿岸原被侵蝕的陸地已逐漸重現，南岸大豐地區的海岸線侵蝕更為嚴重，20餘年前興建的海岸自行車道早被吞沒，經逐步堆置消波塊養灘，侵蝕速度減緩，利用太平溪疏濬的61萬立方土石更築出海岸長城。

    去年歷經丹娜絲、樺加沙及鳳凰颱風接連侵襲，造成縣內多處縣管河川土石嚴重淤積，其中流經台東市精華地段的重要河川太平溪，河道淤積情形日益明顯，已對周邊居民生活及防洪安全構成潛在威脅。縣府運用山陀兒颱風疏濬專款，緊急啟動太平溪疏濬，清出土石量已達61萬立方公尺以上，並已全數自河道中清運完成，運送至出海口兩側海岸進行養灘作業。

    縣府說，太平溪疏濬後增加河道通洪能力外，亦可減緩海岸侵蝕、延長灘線，兼顧防洪與海岸防護功能，此外，山陀兒颱風專款也同步展開金崙溪、太麻里溪及文里溪緊急疏濬，共清出210萬立方公尺土石，4條溪緊急疏濬工程預計於4月中旬完工。

    縣府成功爭取丹娜絲颱風疏濬專款5.13億元，規劃投入利嘉溪、知本溪、太麻里溪、金崙溪、大竹溪及大武溪等6條重要河川，相關工程已加速辦理，4月起陸續開工執行，目標於今年底前完成約433萬立方公尺之疏濬量，全面提升縣內河川防洪能力。

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