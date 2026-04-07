竹市青草湖成春雨雷擊重災區 天鵝腳踏船水域活動全面暫停

新竹市青草湖成為這波春雨雷擊重災區，因湖面泥沙及低水位，包括天鵝腳踏船及龍舟練習等水域活動全面暫停。（擷取自青草湖水域遊憩中心粉專）

近期連續幾波春雨及雷雨胞強降雨，新竹市青草湖水域竟成重災區！包括天鵝腳踏船及龍舟練習船都翻覆進水，且因湖面成一片泥沙及蓄水橡皮壩等設施受損，導致水位下降，原訂體驗的SUP、水翼、天鵝船等水域活動將全面暫停開放，業者損失慘重，籲請市府趕緊修復設備，讓水域活動能重新開放。

市府養工處表示，青草湖水域暫停開放，主要因日前雷擊造成橡皮壩設備異常，影響水位調節功能，目前湖區水位偏低，已先採人工方式將橡皮壩升起，以利逐步蓄水，後續將儘速檢修電機設備。另城銷處指出，因水位下降，部分設施受波及，包括碼頭及天鵝船都無法正常移動與維護，龍舟練習船等設施也因低水位局部受損，後續水域恢復開放時間，須待橡皮壩完成修復，再全面評估。

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青草湖水域遊憩中心粉專今天貼出哭哭的貼文稱，青草湖水位因暫時無法維持，水域活動將全面暫停。原訂體驗的SUP、水翼、天鵝船，以及為新竹市龍舟比賽努力集訓的夥伴們，所有水域活動行程都將受到影響。

因一場突如其來的天候變化，讓所有準備都按下暫停鍵。目前正等待市府團隊投入設施檢修與復原作業，水域中心也會做足準備搶救設施，期盼儘快恢復水位與營運。

新竹市青草湖成了這波春雨雷擊的重災區，因湖面泥沙及低水位，包括天鵝腳踏船及龍舟練習等水域活動全面暫停。（擷取自青草湖水域遊憩中心粉專）

新竹市青草湖成了這波春雨雷擊的重災區，因湖面泥沙及低水位，包括天鵝腳踏船及龍舟練習等水域活動全面暫停。（擷取自青草湖水域遊憩中心粉專）

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