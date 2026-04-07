燃油費調漲！旅行社預告團費變貴 短程線漲3千、長程線恐衝萬元

因應中東戰火影響，國籍航空今天起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲。（記者黃宜靜攝）

因應中東戰火影響，國籍航空今天（7日）起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲；可樂、雄獅等旅行社紛紛表示，因應各大航空公司陸續調漲燃油附加費，預估團費將會調漲，其中長程線團費最高可能漲1萬元。

國籍航空今天（7日）起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲，短程航線將由每人17.5美元（約新台幣559元）調漲為45美元（約新台幣1439元），長程航線將由每人45.5美元（約新台幣1455元）調漲為117美元（約新台幣3740元）。

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可樂旅遊表示，因應航空公司調漲燃油附加費，預估短線團費將有約2000元、長線約有3000至5000元不等的漲幅。為降低旅客衝擊，推出凍漲商品，清邁自由行5日每人1萬5999元起，限定4月14日出發。首爾清州樂翻天5日每人最低7999元起。

雄獅旅遊表示，目前各大航空公司陸續調漲燃油附加費，且旅遊目的地飯店、餐廳及交通等費用成本也陸續調升，預估調漲團體行程產品團費。目前短程線如日、韓、東南亞團費漲幅約新台幣2000到3000元，長程線如美加、歐洲等漲幅則約為新台幣3000到至5000元不等，未來將持續檢視國際情勢動態，進行滾動式調整。

雄獅旅遊續指，因應外部環境近期面臨多重不確定性，已擬定包括密切關注航空公司動態、針對已報名旅客加速開票、靈活調整產品結構等3大作為因應。

五福旅遊說明，對於已經報名完成的團體行程旅客，不會另外加收任何費用。另外，因應燃油附加費調漲，近期調整部分團體行程產品4月後出發的團費，長程線團費幅度約為新台幣5000至1萬元不等，短程線如日本、韓國及東南亞行程團費調整幅度預估約為新台幣3000至5000元不等。

五福旅遊表示，因應端午連假及暑假等熱門出遊檔期，將持續掌握市場動態，並即時提供相關資訊，主動提醒旅客提早開票、加快下訂，以降低後續票價與成本波動所帶來的影響。

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