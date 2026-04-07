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    「高雄全明星水果節」4/8至21登場 新上市「天使甜瓜」首度開放試吃

    2026/04/07 17:12 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市新上市「天使甜瓜」首度開放試吃。（記者陳文嬋攝）

    高雄市新上市「天使甜瓜」首度開放試吃。（記者陳文嬋攝）

    高雄市農業局與大型量販店家樂福合作，4月8日起至21日推出「高雄全明星水果節」，全台門市上架高雄首選青梅、鳳梨等多款人氣水果，新上市「天使甜瓜」首度開放試吃，讓民眾享受春天水果饗宴。

    高雄好山好水、物產豐饒，農業局攜手甲仙、六龜等農會，打造春天水果盛會，集結在地青梅、天使甜瓜、百香果、芭樂、香蕉、蓮霧、小番茄、鳳梨等水果，搶攻國內市場。

    正值青梅產季，高雄種植面積達1395公頃，為全國最大有機梅產區，主要分布甲仙、桃源、那瑪夏及六龜等山區，今年受氣候異常影響，產量減少僅剩2至3成，產期相對短暫，民眾應把握時機品嘗。

    此外，「天使甜瓜」新上市，以果肉細緻、甜度高且香氣清雅著稱，首度上架量販店，開放民眾試吃；鳳梨即將進入產季，風味鮮甜多汁；高雄百香果品質好、風味佳，比中部更早上市，做出市場區隔。

    農業局還與高雄綠色友善餐廳「而今餐酒館」跨界合作，以有機青梅製成專屬甜點「一梅雙韻、 青梅饗宴」，兩款甜點分別以台灣傳統風味與日式技法，詮釋青梅的酸香層次，展現青梅在料理上多元應用與創新。

    農業局長姚志旺表示，市府推動在地農產與多元通路合作，這次攜手家樂福、高雄綠色友善餐廳，拓展高雄農產的市場能見度，也具體實踐支持在地食材與友善環境的核心價值，邀請全國民眾選購最新鮮的高雄蔬果。

    「高雄全明星水果節」4月8至21日登場。（記者陳文嬋攝）

    「高雄全明星水果節」4月8至21日登場。（記者陳文嬋攝）

    「高雄全明星水果節」4月8至21日登場。（記者陳文嬋攝）

    「高雄全明星水果節」4月8至21日登場。（記者陳文嬋攝）

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