媽祖有靈！ 桃園龍德宮四媽祖南巡刈火進香 一到鹿港天后宮安座才下雨

桃園龍德宮四媽祖南巡刈火進香，媽祖一到鹿港天后宮安座才下雨，讓信眾與陣頭不會淋得一身濕。（鹿港天后宮提供）

太神了！桃園龍德宮四媽祖南巡刈火進香今天駐駕鹿港天后宮，由於全程徒步，今天上午行經彰鹿路從彰化市進入鹿港鎮，不少人都擔心會下雨影響信眾與陣頭的速度，結果一切都非常順利，當桃園龍德宮四媽祖在鹿港天后宮安座後，天空才下起雨，讓民眾都大喊「媽祖有靈」。

鹿港天后宮主委張偉東表示，去年龍德宮來到鹿港天后宮，當進入鹿港市區時，原本下雨的天氣就放晴，讓所有人都開心極了，因為在廟埕的陣頭表演就可以完全不受影響。今年因為清明連假後都在下雨，今天一早的天氣也陰陰的，原本也擔心會下雨，結果是龍德宮四媽祖一進入鹿港天后宮安座，老天爺才下雨，真的是非常圓滿。

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張偉東指出，桃園龍德宮南巡刈火進香因為是全程徒步，加上今年首度南下到高雄，一改以往到鹿港天后宮就北返的路線，也是對今年信眾腳程一大考驗，因此，龍德宮才會為了信眾的安全起見，規定參與進香的人都是以徒步為原則，讓進香的秩序非常良好，加上所有人都有穿上背心或是特製的服裝，非常整齊與美觀。

民眾表示，今年桃園龍德宮要來鹿港天后宮駐駕，原本心想今天的氣候不太好，就怕信眾與陣頭都會淋個一身濕，沒想到，媽祖婆有聽到大家的心願，讓信眾與媽祖抵達鹿港天后宮才開始下雨，真的是媽祖慈悲。

桃園龍德宮四媽祖南巡刈火進香，媽祖一到鹿港天后宮安座才下雨，讓信眾與陣頭不會淋得一身濕。（鹿港天后宮提供）

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