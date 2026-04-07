與特教師共賞「超人再起」紀錄片 鄭英耀：學習面對逆境的勇氣

教育部今日下午舉辦「超人再起」紀錄片賞析與映後座談，邀北北基桃地區大專校院特殊教育人員等參與。（圖由教育部提供）

為落實聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」強調的平等與尊嚴，教育部今（7）日下午舉辦「超人再起」紀錄片賞析與映後座談，教育部長鄭英耀出席表示，片中人物以堅定意志克服困境、追求自我實現，展現出強大的生命韌性，「我們應從他們身上學習面對逆境的勇氣，並在各自的生活中實踐尊重與包容。」他強調，教育現場應持續營造理解與支持的環境，讓每位學生都能被看見其潛能。

「超人再起」紀錄片以多位身心障礙者的真實生命故事為主軸，透過長期跟拍與訪談，呈現他們在面對意外、疾病或人生劇變後，如何重新站起來、重建生活。影片不以悲情訴求為主，而是強調個體的能力與選擇，展現他們在工作、家庭與社會中的努力與成就，傳達「障礙不等於限制」的核心理念。

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教育部學特司科長謝昌運說明，教育部邀集北北基桃地區大專校院特殊教育人員與教育部同仁共同參與，透過影像深化社會對身心障礙者的理解，此次活動呼應CRPD第8條「提升意識」的精神，期盼藉由紀錄片呈現身心障礙者的多元能力與社會貢獻，翻轉既有刻板印象。

活動除播放紀錄片外，也安排映後座談，邀請製作團隊分享拍攝歷程與理念，讓第一線特教與輔導人員能將觀影感受轉化為實務工作的養分，影片中多位主角在逆境中持續前行，展現出堅韌的生命力與多元潛能，不僅挑戰外界對身心障礙者的既定想像，也呼應CRPD所強調的「社會參與」與「能力肯定」價值。

謝昌運表示，教育部近年持續依據CRPD精神，推動特殊教育與生命教育政策，從制度面與校園文化雙軌並進，提升對多元生命的尊重與接納，透過課程、活動與跨域合作，引導學生建立正確觀念，並在日常生活中實踐平權價值，將持續透過多元形式推動人權教育，讓社會從理解走向行動，營造平等包容且具尊嚴的環境，使身心障礙者都能在社會中發揮所長、安心生活。

教育部今日下午舉辦「超人再起」紀錄片賞析與映後座談，邀北北基桃地區大專校院特殊教育人員等參與。（圖由教育部提供）

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