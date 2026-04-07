嘉縣斥資2200萬 蒜頭國小特色遊戲場動土

嘉義縣長翁章梁等為蒜頭國小附設遊戲場動土。（記者林宜樟攝）

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小附設遊戲場老舊設施毀損，縣府推動特色公園遊戲場建置計畫，投入2200萬元經費改善蒜頭國小附設遊戲場，工程今天動土，預計10月完工。

縣長翁章梁、副議長陳怡岳、縣議員姜梅紅、李國勝及黃嫈珺等出席動土儀式，為工程祝禱祈福；翁章梁說，蒜頭國小原有遊戲場設施損毀，現已封閉暫停使用，考量罐頭遊具不適用於國小以上學生，且遊戲型態單一，因此決定改善遊戲場遮陽設備，擴大遊戲場範圍；新建遊戲場坐落於蒜頭圖書館旁空地，兼具遊戲性、挑戰性與安全性的特色，提供學齡前幼兒及國小學童更完善的活動空間，也讓校園成為社區鄰里休憩場域。

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遊戲場設置大型體能攀爬網、山丘遊具、擺盪大索、彈跳床及搖搖樂等設施。大型體能攀爬網可讓學童攀爬、穿越與探索；山丘遊具結合攀岩塊、傳聲筒、隧道及滑梯，可提升孩子的肢體協調與活動能力。

原遊戲場礫石坑的水泥擋邊容易讓小朋友絆倒，將拆除既有水泥擋邊，擴增礫石緩衝區，將原處規劃為幼兒遊戲區，導入幼兒滑梯組、搖搖樂、翹翹板等適合幼兒園小朋友使用的遊具，同時配置電動遮陽網，提升安全性與舒適度。

周邊新增塗鴉牆、體健設施、遮陽網、座椅、洗手台等街道家具；新設LED路燈及LED投光燈，建置遊戲場監視系統等弱電工程，強化安全管理；基地外側的大榕樹下也設置體健設施，讓居民在綠蔭充足的地方強身健體。

翁章梁說，縣府在各鄉鎮設置遊戲場供鄉親休憩使用，如果沒有合適土地就選在校園內建置，番路鄉、義竹鄉及鹿草鄉的校園都有設置大型遊戲場，除了讓學生們玩，周末及下課後也開放給鄉親使用，夜晚會啟動燈光照明提高安全性，希望盡快完成，讓大家都能帶小朋友來玩，增進親子情感。

蒜頭國小附設遊戲場改善說明簡報。（記者林宜樟攝）

眾人上香為工程祈福。（記者林宜樟攝）

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