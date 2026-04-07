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    首頁 > 生活

    交通部定調！國內線機票凍漲 國際線「尊重市場機制」

    2026/04/07 15:36 記者吳亮儀／台北報導
    交通部表示，尊重國際線票價市場機制。（記者吳亮儀攝）

    交通部表示，尊重國際線票價市場機制。（記者吳亮儀攝）

    因應中東戰火影響，今天（7日）起從台灣出發的國籍航空國際航線客運燃油附加費調漲。交通部次長陳彥伯今天受訪時表示，國內線機票由航空公司吸收、國際線的燃油附加費漲價「尊重市場機制」。

    國籍航空的新燃油附加費今天生效，短程航線將由每人17.5美元（約台幣559元）調漲為45美元（約台幣1439元），長程航線將由每人45.5美元（約台幣1455元）調漲為117美元（約台幣3740元）。

    陳彥伯今天說明，國內的公共運輸部分，鐵路、公路的票價不會調漲；航空部分，之前交通部在因應中東戰火情勢，政府補貼航空用油，國內的航空票價本來有調漲規劃，但經過協調後，由各個航空公司吸收，另外為了避免油價波動，交通部也會啟動規劃，協調中油就油價凍漲。

    對於國籍航空的燃油附加費，陳彥伯表示，國籍航空燃油附加費用，交通部會尊重市場機制。機票花費除了座位，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

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