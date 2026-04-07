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    首頁 > 生活

    郵輪首航台中港只載來80多名旅客 楊典忠：至少破蛋了

    2026/04/07 16:08 記者歐素美／台中報導
    「島嶼天空」郵輪首航台中港，但旅客只有80多人。 （記者歐素美攝）

    「島嶼天空」郵輪首航台中港，但旅客只有80多人。 （記者歐素美攝）

    「島嶼天空」郵輪今天首航台中港，台中港務分公司特別舉辦首航儀式，原本以為郵輪會載來上千國際旅客，結果只來80多人，令不少與會人士大失所望；台中港分公司強調，島嶼天空郵輪是精品郵輪，旅客都是高端的退休人士，一直關注台中港郵輪動態的民進黨台中市議員楊典忠表示，「至少破蛋了」。

    楊典忠表示，台中港郵輪終於破蛋了！根據港務公司資料，台灣郵輪市場疫後呈現強勁復甦，2024至2025年爆發性成長，基隆港與高雄港郵輪靠泊艘次都增加，但是台中港卻卻遲遲不見船隻進港。

    楊典忠認為，台灣郵輪整體市場2025年旅客量突破114萬人次，創歷史新高，台中沒有理由一直掛零，而今年連2次郵輪原本要停靠台中港，結果都因東北季風過港不入，今天終於有郵輪靠台中港。

    楊典忠說，希望這是台中港郵輪新的開始，期待可以像台中國際機場航線大爆發一樣，有更多郵輪停靠台中港旅遊，同時市政府應該加強港區觀光建設，增闢台中山海屯多元觀光遊程，強化台中觀光旅遊網郵輪旅遊專區的互動性與船舶最新資訊，才能實質促進擁有雙港優勢的海線產業發展，進而活絡中台灣觀光旅遊。

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