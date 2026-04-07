龜山山頂社區公托家園、中壢自強托嬰中心 開幕

龜山山頂社區公共托育家園及中壢自強托嬰中心7日舉行聯合開幕儀式，市長張善政表示，今年底前將再新增3處公托設施，全市總數將突破61處。（圖由桃市府提供）

桃園市龜山山頂社區公共托育家園及中壢自強托嬰中心今（7）日舉行聯合開幕儀式，市長張善政表示，桃園人口持續成長，托育需求也隨之增加，今日同步啟用2處據點後，全桃園已完成58處公共托育設施設置，預計今年底前將再新增3處，總數將突破61處。

桃市府婦幼發展局表示，公設民營龜山山頂社區公共托育家園，由社團法人臺灣三之三生命教育學會經營管理，收托12名嬰幼兒；公設民營中壢自強托嬰中心則委託南亞技術學院經營管理，收托20名嬰幼兒，2處據點自今日中午12點起受理報名登記至4月17日中午12點止，並訂於4月20日辦理抽籤作業，結果將公布於家園門口、粉專及桃園育兒資源網，民眾若有送托意願，可至桃園育兒資源網線上登記或至現場協助線上預約報名。

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婦幼局表示，市府針對送托準公共居家托育人員及準公共托嬰中心，分別提供友善加碼補助1000元與2000元，為照顧弱勢家庭，針對經濟弱勢、原住民、雙胞胎及多胎子女家庭等符合公共托育設施第1、2序位者，也提供增額補助，讓家長負擔比照送托公托設施。

張善政另提到，市府以身作則設置員工子女托育設施外，期盼帶動更多優質企業跟進，共同建構友善育兒職場，並持續輔導私立托嬰中心及居家托育人員簽訂準公共服務契約，目前簽約率已達95%，居六都之冠。

桃園市龜山山頂社區公共托育家園開幕。（圖由桃市府提供）

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