為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北公務員負擔重 黃淑君指考績輪流打乙、人事費執行率差

    2026/04/07 15:24 記者黃子暘／新北報導
    新北市幅員遼闊、人口多，公務員工作負擔重，市議員黃淑君呼籲市府積極改善多項人事問題。圖為新北市政府。（記者黃子暘攝）

    新北市幅員遼闊、人口多，公務員工作負擔重，市議員黃淑君呼籲市府積極改善多項人事問題。圖為新北市政府。（記者黃子暘攝）

    新北市幅員遼闊、人口多，公務人員工作負擔重，新北市議員黃淑君指出，市府每年考績制度仍存在「輪流打乙」，人員獎懲難落實；此外，去年各局處人事費執行率未達9成者有衛生局、社會局、教育局、青年局、水利局及體育局等，盼市府提出人事晉用改善計畫。人事處回應，將配合中央修法，推動更公平的評核制度。

    黃淑君說，衛生局業務攸關食安等重要民生事項，現場稽查人員長期缺乏，如違規吸菸也因稽查人員不足，難以即時取締開罰；新北社工人員缺額數長期破百，社工值勤安全難受到保障，盼社會局加強落實「社工安全網」；教育方面，教師不僅要備課教學，還要負擔行政庶務，缺額常被其他單位借調，人事處應加強檢討，勞工局也要加強檢查特教助理人員及代理老師薪資是否落實發放。

    人事處表示，市府積極甄補人力，爭取考試分發人員，並透過多元管道積極遴補人力，也適時補充及彈性運用非編制人力；考績制度方面，市府要求各機關依實際表現核實考評，並配合中央《公務人員考績法》修法進程，推動更公平的評核制度，同時鼓勵各局處善用多元獎勵機制。

    黃淑君也提到，新北市警察局各單位超勤時數多為60至65小時，代表同仁長期加班，且超勤無法申報加班費，警察局應發文要求儘速放寬上限設定，基本加班時薪也應該檢討。

    人事處指出，市府重視基層同仁的權益，警察加班費部分，目前除依中央規定核實發給超勤加班費，也將主動根據各機關實際需求，積極向行政院爭取放寬加班費上限與待遇提升，保障同仁權益並留才。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播