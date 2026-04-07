新北公務員負擔重 黃淑君指考績輪流打乙、人事費執行率差

新北市幅員遼闊、人口多，公務員工作負擔重，市議員黃淑君呼籲市府積極改善多項人事問題。圖為新北市政府。（記者黃子暘攝）

新北市幅員遼闊、人口多，公務人員工作負擔重，新北市議員黃淑君指出，市府每年考績制度仍存在「輪流打乙」，人員獎懲難落實；此外，去年各局處人事費執行率未達9成者有衛生局、社會局、教育局、青年局、水利局及體育局等，盼市府提出人事晉用改善計畫。人事處回應，將配合中央修法，推動更公平的評核制度。

黃淑君說，衛生局業務攸關食安等重要民生事項，現場稽查人員長期缺乏，如違規吸菸也因稽查人員不足，難以即時取締開罰；新北社工人員缺額數長期破百，社工值勤安全難受到保障，盼社會局加強落實「社工安全網」；教育方面，教師不僅要備課教學，還要負擔行政庶務，缺額常被其他單位借調，人事處應加強檢討，勞工局也要加強檢查特教助理人員及代理老師薪資是否落實發放。

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人事處表示，市府積極甄補人力，爭取考試分發人員，並透過多元管道積極遴補人力，也適時補充及彈性運用非編制人力；考績制度方面，市府要求各機關依實際表現核實考評，並配合中央《公務人員考績法》修法進程，推動更公平的評核制度，同時鼓勵各局處善用多元獎勵機制。

黃淑君也提到，新北市警察局各單位超勤時數多為60至65小時，代表同仁長期加班，且超勤無法申報加班費，警察局應發文要求儘速放寬上限設定，基本加班時薪也應該檢討。

人事處指出，市府重視基層同仁的權益，警察加班費部分，目前除依中央規定核實發給超勤加班費，也將主動根據各機關實際需求，積極向行政院爭取放寬加班費上限與待遇提升，保障同仁權益並留才。

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