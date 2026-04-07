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    首頁 > 生活

    迎接白沙屯媽祖遶境 大安區農會捐贈千份金磚米

    2026/04/07 15:11 記者歐素美／台中報導
    台中市大安區農會捐贈苗栗拱天宮1000份金磚米。（大安區農會提供）

    台中市大安區農會捐贈苗栗拱天宮1000份金磚米。（大安區農會提供）

    苗栗拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日起駕展開8天7夜的徒步遶境行程，台中市大安區農會秉持「共好和公益」的理念，特別捐贈1000個金磚米，為遶境活動增添溫暖與祝福，展現農業團體回饋社會的責任與情懷。

    大安區農會由理事長黃明榮率領農會團隊前往，表達對媽祖信仰的敬意與對地方公益的重視；拱天宮秘書林幸福及委員駱文揚、柳三益代表受贈，雙方互動熱絡，展現宗教與農業攜手合作、共同為社會注入正向力量的良好典範。

    黃明榮表示，媽祖信仰在台灣具有深厚的文化底蘊，不僅凝聚民心，更象徵守護與庇佑，這次捐贈金磚米，除表達對宗教文化的尊重與支持，也希望透過實質物資的提供，讓參與遶境的信眾感受到來自農村的心意，將「安心呷‧農為您」的理念延伸至每一段行腳旅程中。

    大安區農會結合這次遶境活動，並於台61線大安休息站「西濱農讚館」同步推出系列活動，透過「幸運大抽獎」等方式，邀請民眾在參與宗教盛事之餘，也能認識並支持在地優質農產品。

    大安區農會強調，農業不只是經濟產業，更是連結土地、人情與信仰的重要力量，未來將持續以「共好」為出發點，結合文化、公益與產業發展，讓農業在穩健中持續創新，並與社會各界攜手前行，共同打造更具溫度與韌性的農村未來。

    台中市大安區農會捐贈苗栗拱天宮1000份金磚米。（大安區農會提供）

    台中市大安區農會捐贈苗栗拱天宮1000份金磚米。（大安區農會提供）

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