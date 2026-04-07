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    首頁 > 生活

    新店清六食堂疑食物中毒擴大44人不適 新北3分店被勒令停業

    2026/04/07 14:51 記者羅國嘉／新北報導
    新北市衛生局稽查清六食堂中興店。（衛生局提供）

    新北市衛生局稽查清六食堂中興店。（衛生局提供）

    清明連假，不只高雄爆出毒春捲案，新北便當店「清六食堂」也疑似爆發食物中毒，截至今（7）日下午2點計通報共44人，其中37人食用公所店便當及7人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有5人住院、7人留院觀察，其餘就診後已返家休養。衛生局表示，為釐清此次事件發生原因及避免事件擴大，目前清六食堂3家分店（包含公所店、中興店及民權店）均已暫停營運。

    衛生局指出，經初步調查，民眾於4月5日至公所店及4日至中興店購買各式便當，共同菜色包含白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，市府已抽驗相關檢體，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。

    衛生局表示，今日依據食品良好衛生規範準則查核中興店，針對現場見有刀具未妥適存放、作業人員蓄留指甲及冷凍設備溫度不足等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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