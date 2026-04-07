客委會桐花祭翻轉賞花體驗 打造全民春季文化行動

客家委員會今年桐花祭以「桐言三行·花落作詩」為主題。（圖由客委會提供）

客家委員會今（2026）年桐花祭以「桐言三行·花落作詩」為主題，翻轉過往以賞花為主的活動形式，結合文學創作、影像徵件與文化體驗，打造全民參與的春季文化行動，讓桐花從自然景觀轉化為生活中的文化記憶。

客委會表示，今年特別推出「三行詩」徵選活動，即日起至5月20日開放投稿，分為客語與華語組，入選作品每名可獲5000元獎金。透過短詩形式降低創作門檻，鼓勵民眾以文字表達對桐花與土地的感受，讓文化不再只是觀賞，而是能被書寫與傳遞。

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此外，今年一大亮點是將歷屆入選詩作帶入城市日常生活場域，於台北、桃園、台中與高雄捷運系統展出，讓通勤族在移動過程中也能閱讀詩句，實現「文化進入生活」的理念，擴大客家文化的觸及與影響力。

在影像創作方面，活動同步推出「桐花攝影展」線上徵件，邀請民眾以鏡頭記錄桐花之美，從文字到影像，形塑文化共創的參與模式，提升活動的多元性與擴散效果。

地方串聯也是今年重點之一。客委會整合全台12縣市，結合「樟之細路」及各地賞桐步道，推出導覽與健行體驗，讓民眾在親近自然的同時，也能深入了解客庄歷史與生活脈絡。其中，開幕活動選在雲林古坑荷苞山桐花公園舉行，並邀請跨界音樂團體演出，透過音樂、山林與桐花交織，營造沉浸式文化氛圍。

此外，「客庄小旅行」網站也提供全台15處桐花景點的即時花況與旅遊資訊，協助民眾規劃行程，提升參與便利性。客委會表示，桐花祭不只是賞花活動，更希望成為連結文化、生活與創作的平台，讓更多人透過參與，重新認識客家文化的多元面貌。

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