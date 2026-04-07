慶生變驚嚇！高雄漢神巨蛋甜點店草莓蛋糕驚見「發霉長毛」

衛生局人員到店稽查，現場抽檢架上的草莓蛋糕。（高雄市衛生局提供）

食安問題連環爆！高雄有民眾前天到漢神巨蛋地下1樓的Bonnie Sugar購買4吋草莓蛋糕為幫媽媽慶生，蛋糕吃到一半，才發現底層的草莓竟然發霉長毛，高雄市衛生局今（7）日到店稽查，業者稱該批商品已下架，並被要求限期改善。

民眾在社群平台發文指出，因為草莓蛋糕吃到一半發現底層的草莓爛掉，還發霉長毛，向業者反映後業者告知後續有不舒服請民眾去看醫生，但要請醫生「化驗」他們才可以幫她申請保險，業者也把草莓發霉推託給天氣因素，指因草莓產地很常下雨，所以才會導致這樣的情況。

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高雄市衛生局指出，派員至現場查察，業者已辦理食品業者登錄及投保產品責任險。當場檢視架上陳列販售草莓蛋糕產品，未發現有發霉情形。業者表示有接獲消費者反映草莓有發霉情事，該批蛋糕已立即下架銷毀，同時檢視其他草莓蛋糕外觀，未發現有發霉情事。

針對發霉草莓一事，衛生局已依食品安全衛生管理法要要求業者限期改善，屆期未改善，可處3萬元以上罰鍰。此外，針對食材未離地放置等缺失，也要求限期改善，否則可處6萬元以上罰鍰，後續將函請製作廠商轄管衛生局續查處置。

民眾在高雄漢神巨蛋地下1樓的Bonnie Sugar買到發霉的草莓蛋糕，衛生局前往稽查。（高雄市衛生局提供）

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