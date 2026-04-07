甜度隨溫度飆升 全國知名的關廟鳳梨啟動運銷

關廟區農會啟動金鑽鳳梨的收購，首日到貨量近萬斤。（記者吳俊鋒攝）

全國知名的關廟鳳梨已進入產季，區農會今起正式展開收購，以自有品牌「金佳蒂」啟動運銷作業，由於逐漸炎熱，果肉甜度隨著天氣溫度一起飆升，深受歡迎，各界訂單爆量湧至；初步統計，首日到貨量有近萬斤之多。

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，轄內鳳梨栽培面積達540公頃，9成以上是市場主力品種「金鑽」，已經開始收成，經田間踏查、採驗後，果肉糖測高達18度，鮮甜可口，正式啟動收購作業，供貨各大通路，全力推廣行銷特色。

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農會以台語諧音「真正甜」將品牌命名為「金佳蒂」，一直以來都相當搶手，而收購作業於大洲集貨場展開，送抵的關廟鳳梨，要有一定熟度，強調「在欉黃」，確保果肉鮮甜；團隊人員合力分級、裝箱後，透過各重要通路主打內需市場，今天運銷量約9700斤。

黃國斌說，目前收購價格每斤15元，與以往同期相較，仍算平穩；降雨之後3天，在太陽照射下，鳳梨甜度會再攀升，接下來的金鑽收成值得期待，籲請民眾不要錯過。

被譽為「鳳梨達人」的關廟區農會果樹產銷第7班書記林秋茂提到，今年南部天候相對穩定，逐漸炎熱，金鑽的整體甜度也隨之提升，雖然現階段正大量採收中，但頂級品在坊間的批發價格每斤達20元，顯見受到饕客喜愛。

關廟區農會啟動金鑽鳳梨的收購作業，裝箱後展開運銷。（記者吳俊鋒攝）

天氣炎熱，關廟鳳梨鮮甜上市，甜度跟著溫度一起飆升。（記者吳俊鋒攝）

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