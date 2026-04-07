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    首頁 > 生活

    言論自由日上線第3堂課 教育部回顧鄭南榕行動與理念

    2026/04/07 14:54 記者林曉雲／台北報導
    主張百分之百言論自由的「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因刊登政治主張遭以叛亂罪通緝，面對政府拘提，他選擇拒絕被捕，最終在雜誌社內自焚殉道。（記者林曉雲翻攝）

    主張百分之百言論自由的「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因刊登政治主張遭以叛亂罪通緝，面對政府拘提，他選擇拒絕被捕，最終在雜誌社內自焚殉道。（記者林曉雲翻攝）

    教育部推動人權與轉型正義教育，「補課了沒？」專區第3堂課今（7）日上線，選在「言論自由日」帶領民眾認識追求「百分之百言論自由」的行動思想家鄭南榕，盼深化社會對民主與自由價值的理解。

    1989年4月7日，台灣正處於解嚴後不久、民主轉型仍在進行的階段，當時言論自由仍受到諸多限制。長期主張百分之百言論自由的「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因刊登政治主張遭以叛亂罪通緝，面對政府拘提，他選擇拒絕被捕，最終在雜誌社內自焚殉道。此事件震撼社會，也成為台灣追求言論自由與民主深化的重要轉捩點，而為紀念其精神，政府於2016年將4月7日訂為「言論自由日」，提醒民眾珍惜得來不易的自由與人權價值。

    教育部學特司科長陳宗志指出，將鄭南榕課程安排於今日推出，具有紀念意義，1989年的這一天，鄭南榕為捍衛言論自由展現堅定信念，其精神至今仍影響台灣社會，透過影片與延伸閱讀內容，課程不僅介紹歷史，也引導學習者思考自由的價值與代價。

    課程以鄭南榕為主軸，回顧其創辦「自由時代」週刊、推動言論自由的歷程。

    陳宗志指出，當前社會能夠自由發聲、評論與創作，是長期民主發展累積的成果。透過回顧歷史人物的行動與選擇，希望讓民眾理解，言論自由並非與生俱來，而是經由一代代努力爭取而來。

    陳宗志表示，1980年代台灣仍處於言論限制的時代，追求自由表達並非理所當然，而是需要承擔風險與壓力。鄭南榕堅持理念、勇於行動，成為台灣民主發展的重要象徵人物。

    陳宗志說明，此系列課程自3月起推出，首堂課回顧228事件，第2堂課走訪台南介紹象徵正義與勇氣的湯德章，第3堂課則聚焦言論自由議題，透過歷史人物與事件，引導社會重新理解台灣民主發展的脈絡。

    「理解歷史，不是為了停留在過去，而是為了更珍惜當下。」陳宗志表示，「補課了沒？」專區以淺顯易懂的數位內容，結合歷史事件與人物故事，作為全民認識台灣人權發展的重要入口。

    陳宗志也強調，言論自由是民主社會的重要基石，需要持續被理解與守護。未來將持續透過多元數位教材與課程設計，深化學生與社會大眾對人權與轉型正義的認識，邀請民眾透過專區平台瀏覽課程內容，一同補上這堂關於自由的重要歷史課，從理解出發，延續台灣民主與人權的核心價值。

    主張百分之百言論自由的「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因刊登政治主張遭以叛亂罪通緝，面對政府拘提，他選擇拒絕被捕，最終在雜誌社內自焚殉道。（記者林曉雲翻攝）

    主張百分之百言論自由的「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因刊登政治主張遭以叛亂罪通緝，面對政府拘提，他選擇拒絕被捕，最終在雜誌社內自焚殉道。（記者林曉雲翻攝）

    我主張百分之百言論自由的「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因刊登政治主張遭以叛亂罪通緝，面對政府拘提，他選擇拒絕被捕，最終在雜誌社內自焚殉道。（記者林曉雲翻攝）

    我主張百分之百言論自由的「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因刊登政治主張遭以叛亂罪通緝，面對政府拘提，他選擇拒絕被捕，最終在雜誌社內自焚殉道。（記者林曉雲翻攝）

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