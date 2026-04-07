傻眼！全國首見地下停車場兼滯洪池 無障礙步道出入口竟是「停車格」

彰化縣洛津國小地下停車場為全國首見地下停車場兼滯洪池，無障礙步道卻「行不通」，進出口直接被停車格擋住。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港洛津國小地下停車場是全國首見兼具滯洪功能的停車場，今年2月啟用，因為鄰近老街與天后宮商圈，推出以來大受歡迎。但民眾發現，通往停車場的無障礙步道終點是停車格，讓坐輪椅的民眾「行不得也」！

洛津國小全新啟用的地下停車場，成為鹿港觀光景點「蛋黃區」罕有的室內停車，但有民眾發現，停車場有設計電梯，可以方便民眾進出，而通往電梯與收費處的入口的無障礙步道，因為與馬路的路邊停車格相連，讓人走不進來，也出不去，如果停車格有車子的話就全都被擋住，根本就是設計不良。

請繼續往下閱讀...

鹿港鎮公所公管所表示，鎮公所的路邊停車格劃設在先，洛津地下停車場的無障礙步道設計在後，縣府在規劃時也沒有共同會勘，就算鎮公所自行把路邊停車格塗銷，但無障礙步道的斜坡道一走下來就是復興南路的大馬路，這樣也不安全，將發文給縣府請求重新評估與考量。

鎮公所公管所強調，無障礙步道的斜坡道起點與終點，通常都是在路口，這處步道的起點可以改到復興南路與文開路口，加上指引與警戒相關標線與標誌，才比較完整。

縣府工務處表示，針對洛津國小地下停車場的無障礙步道，近期將會重新會勘，並予以改善。

彰化洛津國小地下停車場位居鹿港觀光蛋黃區，但無障礙步道通往停車格，令人傻眼。（記者劉曉欣攝）

彰化洛津國小地下停車場位居鹿港觀光蛋黃區，但無障礙步道通往停車格令人傻眼。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法