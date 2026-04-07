中央補助縮水國小樂樂棒恐停辦 地方憂國球基層斷根

中央補助縮減，恐停辦樂樂棒球賽，引發基層體育隱憂。（南市體育局提供）

因中央補助縮減，國小樂樂棒球賽恐於明年停辦，引發地方關注與憂心。台南各界呼籲中央正視基層體育發展的重要性，檢討相關政策，確保樂樂棒球運動能持續推動，避免台灣棒球基礎受到衝擊。

南市體育局表示，普及化樂樂棒球賽原為中央計畫補助，包含全國決賽及各地預賽，但今年中央僅補助全國決賽，並已預告未來可能取消相關賽事，市府將暫以市府預算支持地方預賽，希望持續鼓勵學童參與樂樂棒球運動。

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台南執業醫師、臉書粉專「白袍旅人」4日發文表示，陪同孩子參加台南市國小樂樂棒市賽時，意外聽到現場工作人員討論「比賽明年可能會停辦，因為預算被砍」，因此公開發聲，希望市民、民代與相關主管機關關注此事，讓樂樂棒球賽得以持續舉辦，讓孩子能在成長過程中接觸棒球、培養運動習慣。

前南市議員呂維胤表示，中央補助縮減甚至可能全面取消賽事，將使地方政府必須自行編列預算支撐基層比賽，不僅增加地方財政負擔，也可能排擠其他運動發展資源，最直接受到影響的就是學童參與運動的機會。

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