台中綠美圖要收費了！519首檔收費展「熱暑人」聚焦全球暖化

台中市美術館首檔收費展「熱暑人」作品-蔡宗祐創作「拔罐圖」。（綠美圖提供）

台中綠美圖去年12月13日開館4個月來，吸引超過百萬人次入館，粉絲大讚通透建築直通中央公園綠意，有如「城市客廳」，館方宣布，5月19日起，台中市美術館啟動部分展覽收費，首檔收費展「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」，一般全票100元，台中市民可享優惠票價，南屯區陳姓民眾說，多數展覽都免費，還是會帶小孩去。

綠美圖座落於水湳經貿園區，結合台中市圖書館總館與台中市美術館，不少外縣市旅客稱讚為文化新地標，台中市美術館開館首展「萬物的邀約」，展期至4月12日即將結束，台中市美術館長賴依欣說，集結20國、70位以上藝術家多媒材創作，其中澄定堂珍藏18世紀「狄德羅」百科全書善本相當有看頭，歡迎讀者把握最後機會。

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中美館將啟動部分展覽收費，首檔收費展「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」5月15日推出，並配合國際博物館日，5月15日至17日開放免票入場，5月19日開始收費，一般全票100元，台中市民可享優惠票價。

台中市文化局長陳佳君說，中美館參考國內新興公立美術館營運模式，台中市民、學生、兒童都享優惠票價，長者及身心障礙者等則維持免費入場，至於各特別展覽票價將個別另行公告。

中美館長賴依欣強調，此次調整以「部分展覽收費、多數空間免費」為原則，館內多數公共服務空間仍免費開放，包括美術館大廳斜坡空間、地下一樓至地下二樓之典藏與教育空間等。

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