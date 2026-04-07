傳承百年農村競技 義竹鴿笭文化季盛大「開籠」

2026義竹鴿笭文化季開籠，賽鴿紛紛飛出（記者林宜樟攝）

嘉義縣義竹鄉傳承百年「賽鴿笭」文化，今天「2026義竹鴿笭文化季」在埤子頭聖德宮舉辦開籠儀式，現場有鴿笭展示、鴿笭彩繪DIY、表演秀等活動，讓遊客體驗當地文化。

「賽鴿笭」為嘉義縣義竹、台南市新營、鹽水及學甲一帶特有的農村傳統競技，是具有代表性的文化資產；由相鄰村落兩兩對抗，將不同規格的木笭繫於賽鴿背部，挑戰從敵對陣地飛返家園；競賽期間，雙方村民可採取策略攔截未持續飛行的鴿子，並依據最終飛回的木笭數量判定勝負，攻守易位的賽制考驗飼養與製作木笭的精湛工藝，體現農村部落間深厚的互助精神與情誼連結。

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縣長翁章梁、立委蔡易餘、義竹鄉長黃政傑、縣議員翁聰賢、黃金茂等出席開籠儀式，見證鴿笭傳統文化與歷史魅力；出身義竹鄉的翁章梁說，賽鴿笭是在地鄉親兒時重要記憶，各村落選擇賽鴿比賽，而賽鴿飛越中線後各村還可以捕捉對手的賽鴿，減少對方得分，頗為有趣。

黃政傑表示，嘉義地區唯一發展鴿笭文化的是義竹鄉，活動已傳承百年，可追溯至鄭成功時期，當時人們利用飛鴿傳書於兵營間交流訊息，逐漸發展成獨特的鴿笭文化。

翁章梁說，隨著人口外流，飼養賽鴿的人越來越少，縣府提供補助與鴿笭文化發展協會合作舉辦賽事，促進文化持續傳承，目前仍有8個村落持續參與。

嘉義縣長翁章梁（右6）等參與義竹鴿笭文化季。（記者林宜樟攝）

義竹鄉傳承百年鴿笭文化。（記者林宜樟攝）

賽事活動的影像紀錄。（記者林宜樟攝）

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