清明連假竹市17公里景區及市區公園髒亂不堪 網嚇：雜草垃圾沒人管

清明兒童連假一過，新竹市17公里自行車道景區及市區公園就髒亂不堪，垃圾及菸蒂一堆。網友也驚嚇：雜草垃圾沒人管。圖為17公里自行車道。（記者洪美秀攝）

清明兒童連假剛結束，新竹市有網友在網路社群貼文稱和朋友去17公里騎腳踏車，結果沿途看到垃圾很多，廁所味道也難聞髒亂，路邊更有斷掉的樹枝和落葉，整體環境變得很糟糕，還看到不少會追人的流浪狗，讓騎車興致全無，只得繞路放棄。另市區中央公園更是誇張，連假一過就是滿地垃圾和菸蒂，公園是孩子最多的場域，但長輩卻大剌剌在公園抽菸，且違停狀況多，市區和景區都一團亂，酸竹市的雜草和垃圾都沒人管嗎？

新竹市警察局表示，民眾反映的違停情形，警察局有將其列為交通執法重點，已要求派出所加強中央公園周邊道路的巡邏及違規取締工作，且今年該區域及周邊路段取締違規停車達109件，警方並非無作為，將持續依違規熱點及時段，規劃勤務取締。

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市府養工處回應，公園環境維護係採巡查與清理並行機制，針對突發性或集中棄置垃圾案件，會派員處理，未來會與環保單位加強稽查與蒐證，用監視器追查行為人，依法裁罰。有關17公里自行車道景區，沿線都有固定維護廠商及駐點人員進行每日環境清潔，針對斷枝、落葉堆積及公廁異味，會要求加強巡檢與清理頻率；至於流浪狗出沒問題，也請動保所協助，減少對騎乘民眾的危害。

網友也酸一個連假就看出市府的維管能力與執行力，公園及17公里自行車道都是熱門景區，只要讓遊客或市民覺得髒亂及不舒服，就會失去造訪意願，狂酸新竹市是藍白執政縣市，難怪雜草及垃圾無人管。

清明兒童連假一過，新竹市17公里自行車道景區及市區公園就髒亂不堪，垃圾及菸蒂一堆。網友也驚嚇：雜草垃圾沒人管。●貼文作者名稱請馬賽克。（取自網路貼文）

清明兒童連假一過，新竹市17公里自行車道景區及市區公園就髒亂不堪，垃圾及菸蒂一堆。網友也驚嚇：雜草垃圾沒人管。●貼文作者名稱請馬賽克。（取自網路貼文）

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清明兒童連假一過，新竹市17公里自行車道景區及市區公園就髒亂不堪，垃圾及菸蒂一堆。網友也驚嚇：雜草垃圾沒人管。（取自網路貼文）

清明兒童連假一過，新竹市17公里自行車道景區及市區公園就髒亂不堪，垃圾及菸蒂一堆。網友也驚嚇：雜草垃圾沒人管。圖為17公里自行車道。（記者洪美秀攝）

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