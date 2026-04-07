新北連獲全國客語教學績優校園、英國FADA雙金獎

新北市永平高中將客家體驗課程列為「必修課」，國際姊妹校交換生來交流時穿著藍染。（圖由新北市客家局提供）

新北市府連2年獲得客家委員會「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」評核績優校園肯定，同時，由新北市客家事務局於新北市立圖書館打造的「客家閱讀專區」，更榮獲2026英國未來藝術與設計獎（FADA），一舉奪得公共建築、公共藝術兩大領域金獎，展現都會客家文化政策的多元實踐與國際競爭力。

新北市客家局長劉冠吟表示，新北市今年再度獲得客委會評核績優校園肯定，奪下20萬元獎金，成為六都中唯一在「非客庄」背景下持續獲獎的城市，113年度由新北市私立忠山幼兒園獲獎，114年度則由新北市立永平高中接棒，成為全國唯一獲獎的高中，不僅代表新北的客語教學不斷向上延伸至中等教育，更證明都會區也能發展出具競爭力的本土文化教育。

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客家局說明，永平高中校長沈美華帶著跨領域教學團隊，在接待來自德國、日本、美國及加拿大等6國姊妹校交換生時，將藍染、柿染、擂茶等客家體驗列為「必修課」，實踐「越在地、越國際」的願景，成功將本土語言教育由學習轉化為「生活」與「文化實踐」。

客家局指出，去年7月於新北市立圖書館建置的「客家閱讀專區」，獲頒英國 FADA 藝術與設計獎的兩大領域金獎，這座被譽為「文化客廳」的專區，突破傳統文物的陳列框架，透過設計轉譯客家文化的意象，讓民眾在日常生活中自然接觸客家並理解客家。

劉冠吟強調，無論是永平高中獲獎所代表的本土文化自信，或是圖書館閱讀專區獲得國際設計大獎，都說明了客家文化能夠同時兼具傳統與創新，客家局未來將持續以創新的思維推動客語深耕，透過校園教育、公共空間與國際獎項的整合與連結，讓都會客家在全球文化交流中，展現更鮮明的文化樣貌與魅力。

新北市立圖書館總館的客家閱讀專區，以剪紙層次堆疊出起伏波濤的詩牆。（圖由新北市客家局提供）

新北市客家局在新北市立立圖書館建置「客家閱讀專區」，歡迎民眾參觀閱讀。（圖由新北市客家局提供）

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