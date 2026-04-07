議員施志昌協助大甲高中爭取汰換課桌椅 提升學習環境品質

民進黨台中市議員施志昌（右）爭取汰換大甲高中老舊課桌椅。 （記者歐素美攝）

台中市議員施志昌今天前往大甲高中實地會勘，積極向教育局爭取147萬元經費，預計將汰換490套老舊課桌椅，優先更新下學期新升高三班級設備，提供學生更舒適、安全的學習空間 。

施志昌表示，課桌椅雖然是校園中最基礎的設備，卻與學生每日的學習狀態息息相關。若長期使用的桌椅出現老舊、損壞、搖晃等情形，不僅影響學生上課專注力，也可能造成使用上的安全疑慮。

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施志昌指出，這次課桌椅汰換作業，優先針對高年級教室進行更新，讓學生能在更穩固、舒適的設備環境中安心學習。

大甲高中主任紀宏源表示，該校課桌椅為民國88年採購，許多都已老舊破損，目前將優先汰換三年級共14班，每班35套，總經費147萬，預計會於下學期前完成。

教育局小教科長尤敦正表示，教育環境的持續改善是提升教學品質的重要基礎，學生每日在校時間長，基本設備的安全與舒適相當重要，這次課桌椅汰換將有助優化教室學習空間，教育局也將持續配合學校需求，協助推動校園設備改善工作。

家長會長周宣維表示，過去學生常要忍受桌面缺角、高低腳搖晃等問題，甚至需要自備墊片固定，最新可調式課桌椅，可根據不同學生的身高進行調整，對於發育中的高中生來說是一大福音。

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