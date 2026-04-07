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    首頁 > 生活

    250公斤黑鮪上鉤 全昌隆168號力拚連莊蘇澳第一鮪

    2026/04/07 14:20 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳籍漁船全昌隆168號，繼去年捕獲蘇澳第一鮪（如圖）後，今天又捕到目測約250公斤黑鮪魚。（資料照，記者江志雄攝）

    蘇澳籍漁船全昌隆168號，繼去年捕獲蘇澳第一鮪（如圖）後，今天又捕到目測約250公斤黑鮪魚。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號，繼去年捕獲蘇澳第一鮪後，今天（7日）捕到一尾目測約250公斤重的黑鮪魚，預計明天清晨運回南方澳漁港「驗明正身」，如果通過鑑定，將連續二年蟬連蘇澳第一鮪殊榮。

    全昌隆168號4日從南方澳出港作業，今天上午在台灣東部外海捕獲黑鮪魚，船長林宜俊隨即向蘇澳漁業電台通報活魚上鉤，目測重達250公斤，漁船已暫停作業加速返港。蘇澳區漁會總幹事陳春生也證實這項消息。

    陳春生說，蘇澳第一鮪符合要件，包括活魚上鉤並全程錄影、去鰓及去內臟後重達175公斤以上、蘇澳籍漁船捕獲，若通過鑑定，漁會將在近日內舉辦拍賣會，揭開今年的蘇澳黑鮪季。

    全昌隆168號去年4月6日捕獲216公斤黑鮪魚，7日凌晨返抵南方澳，確認是2025年蘇澳第一鮪及全國第一鮪，今年再度捕獲重量級黑鮪魚，有機會蟬連蘇澳第一鮪殊榮。

    宜蘭蘇澳及屏東東港是國內2大黑鮪魚作業基地，琉球籍漁船富漁慶2號5日捕獲屏東第一鮪，將在明天（8日）上午10點拍賣。

    全昌隆168號4日從南方澳出港作業，今天就傳出捷報。（資料照，記者江志雄攝）

    全昌隆168號4日從南方澳出港作業，今天就傳出捷報。（資料照，記者江志雄攝）

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