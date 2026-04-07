破紀錄45萬人報名隨香，白沙屯媽祖徒步進香4/12深夜出發。（記者蔡政珉攝）

年度宗教盛事苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港朝天宮徒步進香，累計至今天報名人數突破45萬人，改寫去年32.9萬餘人報名紀錄，更一口氣成長12萬餘人，預估至報名截止日、9日傍晚6點仍會繼續增加。白沙屯媽祖預計於12日深夜11點55分登轎後隨即出發，通霄鎮公所今天也在拱天宮前舉辦行前記者會，預祝徒步進香活動順利。

包括苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣、拱天宮主委洪文華、朝天宮董事長蔡咏鍀皆出席盛會；鍾東錦說，苗縣近日受到暴雨侵襲，畫面驚人，在媽祖婆庇佑下並未有人傷亡。

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洪文華則宣布，報名人數正式突破45萬人，因報名截止日為9日傍晚6點，估計仍會持續增加；洪文華也提醒香燈腳，因報名人數眾多，呼籲大家多利用大眾運輸，盡量不要自行開車前往拱天宮，降低交通壅塞。

通霄鎮公所預計於媽祖婆出發當日晚間，在拱天宮前停車場舉辦文化藝術晚會，邀請歌手與特技團體接力演出。

另外，白沙屯火車站已貼出公告，因應媽祖婆徒步進香，11至20日為管制汽機車停放，站前廣場淨空，民眾若停放汽機車請移至他處停放。

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