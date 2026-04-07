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    沙崙農場國土分區案撤回 南市府：為生態與發展保留對話空間

    2026/04/07 14:20 記者洪瑞琴／台南報導
    南市政府撤回國土功能分區圖大會審議有關沙崙農場劃設為「城2-3」提案。（南市地政局提供）

    南市政府撤回國土功能分區圖大會審議有關沙崙農場劃設為「城2-3」提案。（南市地政局提供）

    內政部國土計畫審議會今（7）日審議台南市國土功能分區圖，其中外界高度關注的「沙崙農場」國土功能分區調整案，台南市政府在會中主動提出撤回原擬調整為「城鄉發展地區第2類之3（城鄉2-3）」的提案。市府表示，此舉展現對生態保育的重視，也希望為各界保留更多討論空間，在產業發展與國土保育之間尋求最佳平衡。

    市府指出，主動撤案是展現溝通誠意，而非外界所稱的「強行闖關」。市府在會中說明，依全國通案處理原則，若區域已取得行政院核定重大建設計畫，或位於縣市國土計畫所指認的中長期未來發展地區，可透過內政部國土計畫審議會調整為短期的城鄉發展地區第2類之3。不過，即使完成調整，後續仍須通過第2階段環境影響評估及開發許可審議，並非立即開發。

    市府也表示，歸仁地區產業發展團體曾多次向市府陳情，希望加速產業發展，因此市府原依程序提送調整案。但考量外界對生態保育的關注，以及中央與地方已建立「沙崙農場生態保育溝通協作平台」，目前仍持續進行對話與資料整合，因此決定先行撤案，避免產生不必要的誤解。

    南市府強調，沙崙農場長期具備重要農業生產功能，也擁有豐富生態資源，是南台灣具指標性的生態敏感區域。行政院已於2025年12月30日核定「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，目前公私部門已建立生態保育協作平台，從生態價值確認、生態願景形塑到規劃構想工作坊，持續推動對話。

    市府表示，撤回本次調整案後，將待國科會相關計畫進一步擬定完成，再依整體評估進行發展定位。未來也會持續與中央部會、環保團體及在地居民保持透明溝通，兼顧國土保育、農業發展與產業需求，共同尋求最適切的永續發展方案。

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