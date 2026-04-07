在地記憶歷史場域 新營東太子宮車站及鹽運聯合轉運台改造動工

台南新營東太子宮車站及鹽運聯合轉運台周邊景觀改善工程動工，預計10月完成。圖為電腦模擬圖。（文化局提供）

形塑具有在地記憶的歷史場域，台南新營東太子宮車站及鹽運聯合轉運台周邊景觀改善工程今（7）日動工，預計10月完成。

「新營東太子宮車站及鹽運聯合轉運台周邊環境改造工程」由文化局向國土署爭取計畫經費1300萬元，結合鐵道脈絡保存，並整合既有人行道系統，希望藉由在地共同維護，營造人行友善的糖鐵步道空間，帶動周邊生活圈活絡，也提升新營地區整體城市形象。文化局表示，鹽運聯合轉運台簡稱「卸鹽台」，在文化局長期推動的「台南糖業文化路徑」計畫中，為糖鐵通往嘉義布袋線的重要歷史節點，本體雖然具有地方歷史意義，但不具備文化資產身分，期能透過周邊環境改造設計，維繫地方歷史記憶與整體景觀美學。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，工程完成後，將由新營區公所、社區團體及土地所有權單位台糖公司共同維護管理，受到去年7月丹娜絲風災影響，周邊尚餘大量樹倒災情，台糖公司也肩負長期管理責任，以確保環境持續維護與安全使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法