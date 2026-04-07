觀旅局編200萬辦「我是登山王」 吸引民眾深入大甲鐵砧山及大坑

鼓勵民眾多登山，觀旅局編列二百萬舉辦「 我是登山王」活動。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會交通地政委員會今天審議觀旅局2026年的追加預算，其中風景區管理所歲出預預算新增一筆「我是登山王」200萬預算，議員要求說明，觀旅局長陳美秀表示，這是今年新辦的活動，針對大甲鐵砧山風景特定區及大坑風景區，辦理登山健行及尋寶集章活動，鐵砧山活動2至3月舉辦，大坑風景區尋寶集章於3月15日至9月15日舉行，一個月舉辦一條登山路線的尋寶集章。

市議員劉士州今天針對觀旅局追加預算中的「我是登山王」二百萬的預算提出詢問，是否為新的活動？內容是什麼？

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陳美秀表示，此為觀旅局追加預算歲出200萬預算，是今年首次辦的活動，針對大甲鐵砧山風景特定區及大坑風景區在2024年以一步道一特色進行優化升級後，再辦理登山健行及尋寶集章活動，以推廣風景區觀光並帶動周邊旅遊及產業。

風景區管理所表示， 鐵砧山風景區集章及健走活動辦理期間為2月14日至3月14日，目前活動已結束，目前正辦理大坑風景區尋寶集章活動 ，預計於大坑4號步道、5-1號、6號、7號、9號、9-1號及10號進行大坑「我是登山王」線上活動， 9跟9-1號集章活動已結束，4月15日至5月14日在 5-1號 ，5月15日–6月14日在四號步道 ，6月15日–7月14日在7號 、 7 月15日–8月14日在6號步道 ，8月15日–9月15日在10號步道。

風管所表示，民眾登上步道，可掃描步道頂的ＱＲｃｏｄｅ，填上資料，就可獲得一個徽章。另外，4月19日辦理大坑風景區森林療癒活動。

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