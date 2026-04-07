北市親子館「聰明小玩家」涉惡意倒閉 受害家長要求退費竟遭肉搜

有多名家長陳情，位在微風南京的室內兒童遊戲場業者「聰明小玩家」，在明知即將歇業的情況，持續向消費者促銷販售儲值金，隨後再無預警停業，導致消費者權益受損。（記者孫唯容攝）

台北市再爆嚴重消費糾紛！有多名家長陳情，位在微風百貨的室內兒童遊戲場業者「聰明小玩家」，在明知即將歇業的情況，持續向消費者促銷販售儲值金，隨後再無預警停業，導致消費者權益受損。台北市議員許淑華今（7）日召開記者會表示，目前受害家長自組自救會，受害者多達50人，要求北市相關單位協助處理外，針對類似業者也該研擬定型化契約。

許淑華表示，聰明小玩家業者已在2025年10月份，被微風百貨發現違反契約，違反契約收取儲值金，並於12月31日已達成櫃位契約協議，期限為115年1月10日必須斷電、封櫃。不過，業者仍在期間10月至12月持續以各種話術推銷儲值，目前掌握到最高儲值金額為1萬3千多元。

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許淑華也指出，業者不僅消極避而不見，甚至傳出肉搜受害家長，目前家長自組自救會，群組受害者人數一度高達50多人，不過業者卻潛入家長組的自救會群組，肉搜出頭的家長個資，導致群組減少至40餘人，目前受害金額恐從十多萬至數十萬元，預期還有更多家長受害，希望更多受害人可以站出來。

受害家長今天也出席記者會控訴，至今未見任何具體的退款機制，沒有流程、沒有時間表，也沒有明確的負責窗口，更針對高度發言的家長進行肉搜，甚至在官方臉書公開個人資訊並私訊威脅。還有受害家長指控，自己身為家長被業者亂傳投訴信件到學校。

受害家長也表示，事件疑為台灣連鎖室內兒童遊樂園「騎士堡」事件翻版，經蒐集資料發現，「聰明小玩家」業者和「騎士堡」業者有高度重疊性，背後股東組成懷疑是同一人。

律師、民進黨港湖擬參選人陳又新表示，本案和2023年知名台灣連鎖室內遊樂園「騎士堡」相似，正是因為業者財務危機，無預警關閉新竹以南等5間分店，負責人隨即人間蒸發、人去樓空，導致大量家長儲值金與票券無法使用。目前刑事部分已有家長前往報案，涉犯詐欺、加重詐欺、恐嚇等，民事部分也涉犯消費者保護法，後續家長應會提出集體的民事訴訟案。

許淑華指出，「聰明小玩家」此種營業態樣現仍無主管機關可有效監督，要求台北市政府消保官協助受害家長提起集體訴訟，並擬定「室內玩具遊樂場」項目定型化契約，警方也應協助受害家長立案調查。

台北市商業處科長蔡惠貞說，4月1日會同消保官前往微風南京稽查，針對後續退款爭議，除將函請業者限期提出說明外，今天也會提正式公文會函知新竹縣政府共同處理。

簡任消保官葉家豪說明，雖然業者公司登記在新竹縣，北市府立即啟動行政調查，請業者提出說明，以及後續退款方案，由於聰明小玩家一直主張契約當事人為微風百貨，但其實該案的契約當事人就是「聰明小玩家」業者，必須肩負起後續退款責任。

葉家豪也指出，目前消費申訴案共23件，待第一次消費爭議申訴程序結束後，消費者可再向北市府消保官提第二次申訴，下一階段就會到申請調解程序，業者若不出席，將於網頁公告。

受害家長今天也出席記者會控訴，至今未見任何具體的退款機制，沒有流程、沒有時間表，也沒有明確的負責窗口，更針對高度發言的家長進行肉搜。（記者孫唯容攝）

許淑華指出，「聰明小玩家」此種營業態樣現仍無主管機關可有效監督，要求台北市政府消保官協助受害家長提起集體訴訟，並擬定「室內玩具遊樂場」項目定型化契約，警方也應協助受害家長立案調查。 （記者孫唯容攝）

簡任消保官葉家豪說明，聰明小玩家一直主張契約當事人為微風百貨，但其實該案的契約當事人就是「聰明小玩家」業者，必須肩負起後續退款責任。（記者孫唯容攝）

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