屏東閱讀力大爆發 4國中小獲教育部閱讀磐石學校

屏縣滿州國中推出「閱滿州培菁鷹－落山風下的閱讀翻轉」方案，獲教育部閱讀磐石學校肯定。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣深耕多年的閱讀推動能量，今（2026）年展現豐碩成果，縣府提報4所學校參與教育部閱讀磐石獎學校組競賽，揮出全壘打佳績，4校全數獲獎，創屏東縣歷年來參賽最佳紀錄，同時還有5位教師獲「閱讀推手個人組」、1團隊獲「閱讀推手團體組」肯定。

屏縣府教育處表示，「閱讀磐石學校」競爭最激烈，屏縣共4校獲獎，位恆春半島的滿州國中，以「閱滿州培菁鷹－落山風下的閱讀翻轉」方案，將嚴苛的落山風地理環境轉化為學習動力，引導偏鄉學子如灰面鵟鷹般俯瞰世界；仁和國小提出「品閱『仁』生，優讀家鄉永續展能」，將閱讀與林邊在地文化及永續發展扣連，引發學子的家鄉認同；五溝國小則以「閱啟五溝：細品在地深耕永續」獲獎，深度結合萬巒五溝水客家聚落特色，落實永續精神；民和國小推動「民馨閱萬年－展藝創永續」方案，於萬年溪畔撒下美感與藝文的種子，為閱讀開創嶄新的藝術視界。

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除學校整體表現，第一線教育推手的熱誠更是閱讀種子萌芽的關鍵，今年共有5位教師獲選「閱讀推手個人組」肯定，高樹國小教師劉春纓以「乘著閱讀的翅膀創新數位新素養」引導孩子接軌數位時代；佳佐國小教師許雯雀透過「佳鄉為本佐以躍閱」強化閱讀與生活經驗的連結；武潭國小教師朱鵷瑾以「從都市到山巔：閱讀點亮孩子的生命」方案，展現原民偏鄉推廣閱讀的感人力量；東新國中教師戴郁玲則以「以閱讀為舟，從東港航向世界」，培養學生跨國際的閱讀視野；萬丹國中教師張詠寧推動「WARM 閱讀，從心出發，溫暖世界」，透過閱讀傳遞生命關懷與人文溫度。

在「閱讀推手團體組」部分，由大成國小「大成閱野探險隊」脫穎而出，所提出的「閱野探險，親子共讀快樂Go！」方案，成功結合志工能量與家長資源，攜手將閱讀氛圍從校園延伸至家庭場域，打造出與自然共融、充滿樂趣的閱讀環境，具體落實親師生共讀的理想。

屏縣仁和國小提出「品閱『仁』生，優讀家鄉永續展能」方案獲教育部閱讀磐石學校肯定。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣五溝國小推出「閱啟五溝：細品在地深耕永續」方案獲教育部閱讀磐石學校肯定。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣民和國小提出「民馨閱萬年－展藝創永續」方案獲教育部閱讀磐石學校肯定。（圖由屏東縣政府提供）

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