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    首頁 > 生活

    營造韌性農業綠帶 平地造林20年期滿後續輔導計畫申請至本月底止

    2026/04/07 13:30 記者吳柏軒／台北報導
    彰化溪州綠意盎然的平地森林，提供民眾休憩的好所在。（林保署提供，林煜幃攝影）

    彰化溪州綠意盎然的平地森林，提供民眾休憩的好所在。（林保署提供，林煜幃攝影）

    農業部林業及自然保育署去年7月1日起，推動為期10年的「平地造林20年期滿後續輔導計畫」，針對110到114年期滿的平地造林地，後續輔導計畫受理申請期限至今年4月30日止，每年每公頃最多可領取10萬元獎勵金（為期10年），鼓勵造林人把握時間申請持續經營，共同守護平地森林生態與社會價值。

    林業保育署表示，自91年推動平地造林計畫以來，已累積營造1萬3492公頃平地森林，展現生態保育與環境調適成果；隨造林地陸續期滿，未來將依造林地條件分流輔導，「具木材生產價值」區位者，將強化自然碳匯功能，增益淨零排放目標，更有助於提高國產材自給率。

    而「具生物棲地及景觀價值」區位者，將串聯國土生態保育綠色網絡，有機會認證為保育共生地OECMs（Other effective area-based conservation measures），集結足夠的平地造林面積，更有機會結合ESG，與企業攜手打造兼顧生態保育、產業與社區發展與資源永續利用、人與自然共榮的農業綠帶。

    林業保育署說明，為減輕造林人後續維護負擔，計畫亦導入專業團隊，依其土地區位協助造林人進行生物棲地優化或營林撫育作業；造林人若持續維護林地整潔、移除外來入侵種、及不使用農藥，屬「具生物棲地及景觀價值」類型者，每年每公頃可領奬勵金10萬元；屬「具木材生產價值」類型者，每年每公頃可領8萬元，歡迎符合資格造林人把握申請期限，向所在地的鄉鎮市公所提出申請，一同延續平地森林價值，推動國土生態保育與永續發展。

    屏東高樹泰和農場平地造林地。（林保署提供，王力平攝影）

    屏東高樹泰和農場平地造林地。（林保署提供，王力平攝影）

    平地造林為國土綠網之延伸，建構農地綠色生態網絡。（林保署提供）

    平地造林為國土綠網之延伸，建構農地綠色生態網絡。（林保署提供）

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