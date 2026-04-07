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    首頁 > 生活

    機車汰舊換新 南投縣最高補助2萬7300元

    2026/04/07 13:26 記者張協昇／南投報導
    南投縣機車汰舊換新補助方案說明會，現場展示各種電動機車。（記者張協昇攝）

    南投縣機車汰舊換新補助方案說明會，現場展示各種電動機車。（記者張協昇攝）

    想要購買機車的民眾注意了!南投縣政府為加速汰換老舊機車，減少空污，今（7日）召開說明會，宣布今年縣民汰換老舊機車換購電動機車，最高將可領到2萬7300元補助；新購電動機車最高也有1萬2000元補助；而淘汰老舊機車換購燃油機車，最高則可獲得2800元補助。

    縣府環保局長李易書表示，老舊車輛常因疏於保養，排放更多空氣污染物，是空氣品質惡化的原因之一，南投縣至去年底仍有1996年6月30日以前出廠的老舊燃油機車約5萬2474輛。

    李易書指出，今年補助方案在汰換老舊機車換購電動機車部分，縣府補助金額為1萬6000元，加上經濟部產業發展署及環境部的補助，民眾最高可領到2萬7300元的補助；新購電動機車部分，縣府也補助5000元，加上產業發展署補助，最高有1萬2000元補助；而單純淘汰老舊機車不分二、四行程，縣府補助2500元，加上環境部補助300元，合計最高補助2800元。

    此外，縣府也針對縣內設有消費者停車空間的商場、景點、旅宿業及觀光工廠等營業場所，補助設置電動汽車交流電慢充（AC）充電樁，每組充電樁補助5萬元，每一用電地址最多可申請補助3組。

    縣長許淑華說，縣府補助縣民汰換老舊機車，換購電動機車，從去年的1萬2000元，提升至今年的1萬6000元，補助金額各縣市最高，今年也新增汽車充電樁補助方案，呼籲縣民與業者把握機會，共同打造低碳生活環境。

    南投縣機車汰舊換新補助方案說明會，現場展示可用充電樁充電的電動機車。（記者張協昇攝）

    南投縣機車汰舊換新補助方案說明會，現場展示可用充電樁充電的電動機車。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局長李易書，說明今年機車汰舊換新補助方案。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局長李易書，說明今年機車汰舊換新補助方案。（記者張協昇攝）

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