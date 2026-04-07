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    首頁 > 生活

    助學子及早接軌航太產業 新北啟動新空科技人才培育計畫

    2026/04/07 13:18 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局長張明文表示，即日啟動「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，幫助學子及早探索志向、接軌產業。（圖由新北市教育局提供）

    新北市教育局長張明文表示，即日啟動「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，幫助學子及早探索志向、接軌產業。（圖由新北市教育局提供）

    航太科技產業發展受矚，新北市教育局長張明文表示，市府即日啟動「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，結合全市16所職業試探中心、高中職及大專校院，打造跨學制「太空人才鏈」，從國小啟蒙到專業培力，系統培育未來航太科技人才；除了課程、師資規劃以外，今年暑假也將開設國中小太空火箭體驗育樂營，11月3日至4日將舉辦「太空百年科技教育展」，邀集全國產官學研參與。

    張明文說，2026年適逢火箭研究先驅戈達德（Goddard）液態燃料火箭發射百年，如今低軌衛星成為全球科技競逐焦點，太空科技已逐步走入生活，為幫助學子探索志向、與產業接軌，新北整合全市16所職業試探中心、高中職與大專校院資源，推動跨學制「太空人才星鏈計畫」，讓孩子從國小階段就能接觸火箭、衛星及感測器等前瞻科技。

    教育局指出，在課程與師資培育方面，市府與台灣學聯公司共同研發教學模組並培訓種子教師，將航太火箭、立方衛星、罐裝衛星及感測器應用等內容融入課程。

    參與培訓的鶯歌工商資訊科主任吳晋坤表示，過去電子感測器教學多停留在單一應用，但結合衛星工程後，學生更能看見程式如何轉化為真實任務指令，提升學習動機與成就感。

    教育局補充，今年暑假，市府將開設國中小太空火箭體驗育樂營，另規劃在11月3日至4日舉辦「太空百年科技教育展」，擴大太空教育推動量能。

    新北市教育局長張明文表示，即日啟動「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，幫助學子及早探索志向、接軌產業。（圖由新北市教育局提供）

    新北市教育局長張明文表示，即日啟動「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，幫助學子及早探索志向、接軌產業。（圖由新北市教育局提供）

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