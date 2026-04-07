1萬平方公尺農地全毀！ 環檢警聯手斬斷黑心廢土產業鏈

環檢警等單位聯手，查獲林姓及黃姓嫌疑人不法集團，收受營建廢棄物，再回填到桃園市楊梅區及龍潭區多處租來的農地，不法所得4億多元，如今檢方偵結起訴33人與7家公司。（圖由環管署提供）

桃園市楊梅區及龍潭區多處農地發生廢土棄置案，環檢警聯手在去年10月及12月進行2次搜索與開挖，最終查獲外籍具華僑身分的林姓及黃姓嫌疑人等，收廢土及營建廢棄物再回填於4處農地，面積達1萬多平方公尺，數量估4萬至5萬立方公尺（相當於20噸砂石車載運2千多車次），不法獲利約4億多元，如今偵結起訴33人及公司法人7家。

該案經由桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第3大隊、環境部環境管理署、桃園市環保局等環檢警組成專案小組共同合作偵辦；經調查，以林姓及黃姓等人為首的犯罪集團，透過「假租地、真棄置」手法，向不知情地主佯稱欲承租土地經營園藝植栽用，取得土地租賃契約後，以低於合法土石方資源堆置處理場行情之價格，收受北部地區建築工地產出之營建廢土與廢棄物，違法載運至農地傾倒，其不法獲利共計4億多元。

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環管署發現，農地遭堆置大量土石方，明顯夾雜砂、石、磚、瓦、混凝土塊、廢棄物等不利種植農作的物質，嚴重破壞環境且戕害國土永續發展，案經桃檢署今年4月偵結，依違反廢棄物清理法第46條及刑法等，起訴相關嫌疑人、司機等共33人及公司法人7家。

環管署提醒，民眾出租土地時務必謹慎小心，應慎選承租對象及確認承租用途，同時出租後應加強巡視，藉以防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」的手法，如發現周遭土地有異常使用情形，可向警政機關、環保單位通報。

桃園市楊梅區及龍潭區多處農地發生廢土棄置案，環檢警聯手在去年10月及12月進行2次搜索與開挖，最終查獲不法集團。（圖由環管署提供）

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