新北土城員和2號社宅預計5月招租 婚育戶可望加碼至33％

新北市土城員和2號社宅提供135戶，是目前新北規模最大的容積獎勵回饋社宅案。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今早到土城員和2號社會住宅視察完工成果，侯友宜表示，本案提供135戶住宅，是目前新北市規模最大的容積獎勵回饋社宅案，為鼓勵年輕人敢婚、敢生，將研議此案的婚育戶比例加碼至33%，預計今年5月公告招租，提升土城地區的社宅供給量能。

侯友宜指出，土城員和2號社宅規劃地上17層建物，住宅單元包含1房、2房及3房型各45戶，兼顧單身青年、小家庭及多成員家庭的居住需求，除保留20%婚育宅外，新北市將進一步加碼，研議提高婚育戶比例到33%，鼓勵年輕人敢婚、敢生，展現市府優先照顧新婚及育兒家庭、落實安居目標的決心，他逐一看過1至3房型後，感覺非常舒適。

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新北市城鄉發展局住宅發展科長江怡瑩說明，社宅1、2樓設置幼兒園空間，提供便利的托育資源，並與相鄰、已啟用的員和社宅共享日照中心、公托、青創中心及多項公共設施，打造全齡友善與社區共融的居住環境。

江怡瑩表示，此案是透過容積獎勵捐贈方式取得土地跟建物，不僅讓政府無償取得社宅資源，節省公帑10億餘元，更讓社會住宅自然融入既有社區，有效落實社宅去標籤化的居住理念，讓弱勢族群與青年家庭安心入住，並與鄰里和諧共榮，預計5月公告招租，12月入住。

侯友宜強調，新北市持續透過自行興建、容積獎勵捐贈、多元社福及公有地都更分回等多元管道，擴充社宅資源，目前新北市中央加上地方興辦社宅已達成2.3萬戶，其中容積獎勵捐贈累積1277戶，未來規劃擴充量體達4.1萬戶。

新北市長侯友宜（前排中）逐一看過1至3房型，他感覺非常舒適。（記者黃政嘉攝）

土城員和2號社會住宅2房型。（記者黃政嘉攝）

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