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    2028國際高齡科技年會將在台舉辦 我學者獲「高齡科技大師」殊榮

    2026/04/07 13:08 記者林曉雲／台北報導
    元智大學徐業良教授（左）榮獲「高齡科技大師」殊榮。（圖由元智大學提供）

    元智大學徐業良教授（左）榮獲「高齡科技大師」殊榮。（圖由元智大學提供）

    全球人口高齡化正迅速發展，預計2050年全球65歲以上人口將增至16億，占比達16%。國際高齡科技學會（ISG）今（2026）年在加拿大溫哥華舉行世界年會，頒發國際高齡科技領域最高榮譽「高齡科技大師」給元智大學教授徐業良，成為全球第9位得主，也讓台灣在高齡科技領域再度站上國際舞台。

    此外，大會也宣布第16屆國際高齡科技學會（ISG）世界年會，將於2028年在台灣舉行，預計於台北國際會議中心登場。徐業良指出，屆時將以「高齡科技落地應用」為主軸，串聯學界與產業，展現台灣研發成果，提升國際能見度。

    元智大學說明，國際高齡科技學會為全球該領域最具代表性的學術組織之一，每2年僅遴選1位「高齡科技大師」，歷來僅有8位國際頂尖學者獲獎，被視為終身成就級的最高肯定。今年溫哥華年會正式頒發高齡科技大師給徐業良，並舉辦專屬論壇，表彰其學術與實務貢獻。

    徐業良長年投入高齡科技與創新設計研究，2003年創立老人福祉科技研究中心，為國內最早深耕該領域的團隊之一，亦曾於2014年成功爭取國際高齡科技學會（ISG）世界年會在台北舉行並擔任大會主席，另自2016年起擔任國際期刊「Gerontechnology」總編輯，持續活躍於國際學術舞台。

    徐業良表示，能與歷屆國際大師並列，深具意義，也象徵肩負推動高齡科技發展的責任，台灣在高齡化社會與科技應用結合上具有優勢，未來應持續強化跨領域整合，讓技術真正走入生活場域。

    在學術影響力方面，徐業良自2020年起連續入列史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」終身科學影響力榜單；在產學合作上則帶領團隊成立新創公司，將智慧床墊等技術導入醫療與長照機構，目前已應用於全台逾40家機構、近5000床。

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