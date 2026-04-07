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    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖婆進香在即 香燈腳勿浪費福食

    2026/04/07 13:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    白沙屯媽祖婆進香在即。圖為去年媽祖婆出發時盛況。（資料照）

    白沙屯媽祖婆進香在即。圖為去年媽祖婆出發時盛況。（資料照）

    一年一度的白沙屯拱天宮媽祖婆徒步往雲林北港朝天宮進香在即，報名隨香的香燈腳突破15萬人較去年增加約13萬，由於近2年網路社團、社群媒體不時出現民眾拍下少部分信眾亂丟垃圾，甚至將信眾熱情發放的福食未吃完即丟棄狀況，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬建議，香燈腳可衡量食量、及時分享與拒絕浪費。

    駱調彬觀察，進香隊伍綿延數公里，物資供應往往呈現「頭重腳輕」的狀況。許多開車或提早出發的信徒走在神轎前方3至5公里處，最先接觸到沿途熱心民眾提供的膳食。

    駱調彬建議，信眾請衡量食量，真正走路的信徒通常只會隨身攜帶小份量食物補充體力，不會拿太多；及時分享，若車上有剩餘、尚未損壞的食物，請務必提早拿入隊伍中，與其他香燈腳或沿途百姓分享；拒絕浪費， 絕對不要等到食物放到壞掉才丟棄。

    Facebook、Threads 等社群平台上，近兩年不時有網友PO文，指出進香途中路邊堆積棄置食物的照片，批評香燈腳「素質不佳」、「糟蹋食物」，不禁讓信眾感嘆：「對媽祖虔誠，也珍惜每一份善意」。

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