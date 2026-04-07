新北銀新未來城BOT案招商 規劃500戶全齡住宅、200床長照機構

22家跨領域投資者參與銀新未來城招商說明會。（圖由衛生局提供）

新北市衛生局推動「銀新未來城」BOT案，今（7）日舉辦招商說明會，吸引醫療、長照、壽險及建築業等22家業者到場參與。該案選址三重區碧華國中舊校區，將打造整合「醫療、養生、運動」聚落，規劃至少500戶全齡友善住宅及200床長照機構，除了提供一站式照護服務，也預留綠地與停車位，即起公告招商至6月30日截止。

衛生局長陳潤秋指出，「銀新未來城」基地面積約2.88公頃，規劃結合醫療、養生與運動功能，園區內將設置至少500戶「只租不售」的全齡友善住宅，並保障長者住戶比例達65％以上。

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此外，園區將設置收托至少120人的日間照顧中心、至少200床住宿式長照機構，並整合醫療設施、運動空間、托育中心及購物商場等機能。為提升周邊市民生活品質，設計預留約20％的綠地開放空間，並提供300個對外開放停車位，期許將服務機能由園區向外拓展至社區。

高齡長期照顧處長林惠萍補充，透過多次說明會，廣泛蒐集投資人意見，已針對招商文件與策略進行滾動式調整，以提升可行性與民間參與意願。該案已於4月2日正式公告，招商期限至6月30日止，相關文件發布在財政部促參網，期盼引進民間創新經營活力，整合醫療照護與在地支援網絡，建構具備示範意義的醫養整合聚落，提升市民健康福祉。

衛生局長陳潤秋表示，新北三重醫養聚落不僅提供一站式照護服務，更預留綠地與停車位，公告招商至6月30日止。（圖由衛生局提供）

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