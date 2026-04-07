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    首頁 > 生活

    沙崙農場暫保命 南科第4期開發是否衝擊仍受關注

    2026/04/07 12:56 記者洪瑞琴／台南報導
    沙崙產業園區示意圖。（經發局提供）

    沙崙產業園區示意圖。（經發局提供）

    台南市政府正式撤回原本將沙崙農場劃設為「城鄉發展地區第2類之3（城2-3）」的議案，主要是考量民間團體與環保組織對生態保護的關注。公民團體指出，這只是暫時撤案，未來科學園區仍有開發可能。

    台南社大等保育團體表示，沙崙農場是全台最佳夜間觀察草鴞的地點，晚上約可看到9成草鴞活動，園區目前規劃只保留43公頃草生地，無法完整保護草鴞的日棲地、夜棲地、繁殖區與覓食區，沙崙農場曾記錄161種鳥類，其中36種為保育類，是多種動物的重要覓食區，生物多樣性淨增益（BNG）應優先落實於園區內保育區。

    南市府因應人工智慧、高效能運算、資通安全及淨零能源等產業需求，南科現有土地已接近飽和，需要新空間與創新基地，「南科第4期沙崙生態科學園區」規劃面積約531公頃，已於去年9月獲國發會審議通過，將整合高鐵、智慧綠能科學城與既有南科園區，形成南台灣科技走廊，帶來新產業與就業機會。

    目前「城2-3」劃設案已撤回，衝擊打造「大南方新矽谷」，產業界人士認為，南科及台積電作為護國神山，不僅承擔半導體供應鏈穩定，也支撐國家戰略產業發展，科學園區的適度擴建是產業升級與維持國際競爭力的必要措施，但希望能在保育與開發之間取得平衡。

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